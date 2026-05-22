IGC повысил прогноз производства зерна в России в новом сезоне

Сокращение площадей под яровой пшеницей будет компенсировано высоким потенциалом урожайности озимой

По прогнозу Международного совета по зерну (IGC), урожай зерна в России в следующем сезоне составит 126 млн т (плюс 500 тыс. т к прошлому отчету). Оценка экспортного потенциала повышена на 800 тыс. т, до 53,6 млн т. Прогноз внутреннего потребления, как и начальных и конечных запасов, остались без изменений — 41 млн т, 18,3 млн т и 18 млн т соответственно. В текущем сезоне, по оценкам IGC, урожай зерна в России составил 129,9 млн т, страна может экспортировать 52 млн т.



Аналитический центр «Русагротранса» оценивает урожай пшеницы в сезоне-2026/27 в 91-95 млн т. Сбор в 95 млн т возможен при благоприятных условиях. Об этом в ходе Всероссийского зернового форума сообщил руководитель центра Игорь Павенский, его слова приводит «Агроэксперт». «При такой ситуации (видим) высокий потенциал урожая, и мы, по нашим расчетам, выйдем на 91 млн т пшеницы — урожай 2026 года. А при благоприятных условиях это может быть и 95 млн т», — сказал Павенский. Он также добавил, что сокращение площадей яровой пшеницы в Центральном федеральном округе из-за медленного сева компенсируется высоким потенциалом урожайности озимой пшеницы. По текущим оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай пшеницы в следующем сезоне составит 90 млн т, всего зерна — 139,5 млн т (умеренно-консервативный прогноз).



По данным аналитического центра «Русагротранса», представленным на сессии «Мировой рынок зерна и роль России в международной торговле» в ходе Всероссийского зернового форума, почвенные влагозапасы находятся на высоких или средних уровнях практически во всех зернопроизводящих регионах России, что создает предпосылки для формирования высокой урожайности зерновых. При этом мировой урожай снижается, но дефицита нет: в сезоне-2026/27 ожидается сокращение глобального производства пшеницы по сравнению с предыдущим сезоном почти на 18,4 млн т, до 815,1 млн т.



При этом наиболее существенное падение урожая пшеницы прогнозируется в США — до 42,5 млн т (минус 11,5 млн т), что является самым низким показателем с 1972 года, отмечают аналитики «Русагротранса». Также ожидается заметное сокращение производства в Аргентине, Австралии, Канаде и ЕС. При этом ожидаются высокие урожаи в крупных странах-импортерах — Турции и Марокко и уменьшение их импортного спроса. «Несмотря на значительное падение мирового производства зерна, сокращение конечных запасов ожидается менее существенным — примерно на 5 млн т, до 268,7 млн т, что заметно выше сезона-2024/25. Общее предложение в 2026/27 (запасы и производство) немногим ниже сезона-2025/26 — 1,087 млрд т против 1,091 млрд т. По оценка IGC, урожай зерновых в мире в следующем сельхозгоду составит 2,414 млрд ​​т, потребление — 2,437 млрд ​​т, запасы — 615 млн т. Если прогноз оправдается, то мировое производство зерна снизится впервые за четыре сезона.



