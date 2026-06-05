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Минсельхоз: яровые культуры посеяны на 90% площадей

Посевы яровой пшеницы, скорее всего, сократятся

| Агроинвестор |

Агроведомство пока не озвучивает прогноз урожая
Агроведомство пока не озвучивает прогноз урожая

Сев яровых проведен примерно на 90% площадей, по структуре посевов будут небольшие отклонения. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет «Интерфакс». Скорее всего, будет посеяно меньше яровой пшеницы. «Но досеивают сейчас техническими культурами, масличными и кукурузой», — уточнила глава агроведомства. Давать прогноз по сбору зерна в этом году пока рано, добавила Лут.

Ранее Bloomberg со ссылкой на двух трейдеров написал, что на 26 мая яровая пшеница была посеяна примерно на 7,1 млн га — на 12% меньше, чем годом ранее. Однако по сравнению с первой половиной мая разрыв сократился. По данным Росгидромета, количество осадков в ключевых для яровых регионах превысило нормы на 60-118%, из-за чего почва оказалась слишком влажной для сева.

По планам Минсельхоза, общая посевная площадь в этом году должна составить 83 млн га, в том числе 56 млн га займут яровые культуры. Озимые под урожай 2026 года были посеяны на 20 млн га, в нормальном состоянии сохранилось 97% посевов.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на полях ПМЭФ сказал «Российской газете», что, хотя посевная идет непросто из-за погодных условий, регионы не снижают планы сева и подтверждают его структуру. По его словам, давать прогнозы на урожай до конца посевной — «дело неблагодарное». «Тем не менее, учитывая все факторы, у нас есть предпосылки сохранить свои сильные экспортные позиции при полном удовлетворении внутренних потребностей», — отметил вице-премьер.

Патрушев подчеркнул, что Россия сохраняет статус надежного торгового партнера и стабильного поставщика, несмотря на глобальные вызовы. Российское зерно покупают более чем в ста странах. «Мы обеспечиваем примерно 20% глобального экспорта пшеницы», — уточнил Патрушев, обратив внимание, что в этом году динамика поставок на внешние рынки достаточно позитивная: сейчас мы опережаем прошлогодние показатели и по объемам, и по выручке. Например, экспорт зерновых в денежном выражении вырос на треть, в том числе ячменя и кукурузы — почти вдвое. По итогам сезона отгрузки прогнозируются на уровне 60 млн т, включая 50 млн т пшеницы.

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