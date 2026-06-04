«Сигма» построит МЭЗ за 15 млрд рублей в Челябинской области

Южный Урал становится новым крупным кластером по производству подсолнечника и рапса Pixabay

В Увельском округе Челябинской области будет построен элеватор и МЭЗ мощностью 411 тыс. т сырья в год (1,2 тыс. т подсолнечника и рапса в сутки). Инвестиции в проект составят 15 млрд руб., строительство элеватора начнется в этом году и завершится в 2028-м, работы над МЭЗом будут вестись в 2029—2033 годах, пишет «Уралпресс». Соглашение, направленное на развитие агропромышленного комплекса Южного Урала, было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума между губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и учредителем компании-инвестора — «Сигма» — Мариной Махровой.



По словам главы региона, этот проект является стратегическим для АПК Челябинской области. «Он позволит не только нарастить объемы переработки масличных культур внутри региона, но и существенно увеличить экспортный потенциал. Мы последовательно движемся к тому, чтобы Южный Урал стал одним из центров масложировой промышленности России», — сказал Текслер. По информации Министерства сельского хозяйства Челябинской области, яровой сев масличных в этом году пройдет на площади 426 тыс. га. Ожидаемый урожай маслосемян превысит 500 тыс. т.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что пару лет назад он бы посчитал реализацию такого проекта в Челябинской области рискованной затеей на будущее, однако Южный Урал стремительно превращается в еще один мощный кластер по производству ярового рапса и подсолнечника. «Там, и в соседней Курганской области, площади растут как на дрожжах <...>. “Сигма”, видя этот тренд (активный рост производства масличных на Южном Урале), принимает, я думаю, абсолютно правильное решение (о строительстве МЭЗа)», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору». Он также обращает внимание на то, что в этом году ИКАР ожидает рекордные посевные площади под рапсом и подсолнечником на всем Южном Урале.



В 2024 году «Агроинвестор» писал, что «Сигма» планирует построить в Алтайском крае МЭЗмощностью 1,2 тыс. т масличных в сутки. Инвестиции в проект тогда оценивались в 17 млрд руб., завершить его планировалось к середине 2027 года. Экспортный потенциал проекта — до 200 тыс. т готовой продукции в год, что эквивалентно более чем 9,5 млрд руб. Основное направление экспорта — страны Азии. О планах компании «Сигма» по строительству маслоэкстракционного завода в Алтайском крае стало известно еще в 2021 году. Тогда инвестиции в проект оценивались в 15 млрд руб., а мощность переработки — до 1,5 тыс. т маслосемян в сутки.



В мае 2026 года управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям сообщало, что «Сигма» завершает строительство рушально-веечного и прессового отделений, а также первой очереди ТЭЦ. «В июле 2026 года планируется начать производство растительного масла прямого отжима и выйти на производительность переработки более 300 т маслосемян в сутки. Полный ввод в эксплуатацию маслоэкстракционного завода в Алтайском крае планируется в 2027 году. Для этого планируется построить несколько цехов для экстракции и рафинации продукции», — говорил исполнительный директор «Алтайского МЭЗа» Денис Курочкин.



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