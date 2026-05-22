Минсельхоз: отставание ярового сева удалось сократить

Несмотря на отставание по темпу посевной, регионы не пересматривают структуру сева

По состоянию на 21 мая темпы ярового сева отстают от прошлого года на 3,5 млн га, разрыв удалось сократить. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе пленарной сессии Всероссийского зернового форума. «Сев у нас отстает. Отставал он сильно из-за погоды. Сейчас отставание сократили. На вчера у нас было отставание 3,5 млн га по всему яровому севу», — сказала она. Основное отставание фиксируется в Центре и Поволжье, на Юге оно было значительно сокращено, в то время как темпы сева в Сибири соответствуют прошлогодним и в некоторых регионах опережают его. Впрочем, несмотря на задержку относительно прошлого сезона, регионы не отказываются от структуры сева, отметила Лут.



В ходе своего доклада министр также сообщила, что по состоянию на 21 мая, 97% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. По словам Лут, сейчас давать оценки урожая преждевременно, но ожидается, что он будет достойным. «Пока рано говорить об урожае, естественно, прогноз по урожаю мы давать не будем. Но, исходя из влагозарядки в текущем году, у нас все достаточно неплохо, все рассчитывают на большие объемы. Ожидаем, что урожай будет достойным», — сказала Лут. По данным Минсельхоза на 21 мая, всего яровой сев был проведен на 33 млн га из запланированных 55,8 млн га.



«Наш с вами продукт (зерно) должен быть доступным: это не что-то технологичное, ни корабли, ни машиностроение, ни что-то, что может стоить дорого, — обратила внимание министр. — Наш продукт должен быть доступным и это самое главное его конкурентное преимущество. Мы должны укладываться в цену, которая устроит нашего потребителя как внутри рынка, так и наших внешних партнеров. Для этого нам надо становиться более эффективными, работать над своей себестоимостью <...>, чтобы постоянно присутствовать на внешнем рынке, наше присутствие увеличивать и продолжать наш вклад в глобальную продовольственную безопасность».



По ее словам, в большей части это касается не трейдинга, а производителей зерна, и в прошлом году Минсельхоз запустил агротехнологический проект, направленный на повышение эффективности всей зернопроизводящей цепочки: от важнейшего направление — селекции — до адаптации агротехнологий к изменениям климата. В то же время механизация — острый вопрос, на который надо делать упор, поскольку сельхозпроизводители не всегда могут позволить себе обновлять технику.



