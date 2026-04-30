В первом квартале сельхозпроизводство выросло на 0,2%

Производство скота и птицы на убой в первом квартале снизилось

Объем производства продукции сельского хозяйства в первом квартале вырос на 0,2%, составив около 1,1 трлн руб. в действующих ценах. В том числе в марте все категории хозяйств произвели продукции на 463,7 млрд руб. — на 0,5% меньше, чем годом ранее. В прошлом году в марте сельхозпроизводство выросло на 0,6%, за первый квартал — также на 0,6%.



Производство скота и птицы на убой в живом весе во всех хозяйствах в марте составило 1,4 млн т в живом весе — на 0,9% больше, чем в марте прошлого года. Однако по итогам первого квартала Росстат зафиксировал снижение на 0,3%. Производство молока в марте сократилось на 0,9%, до 2,7 млн т, за первый квартал оно уменьшилось на 0,1%. Выпуск яиц в марте достиг 4,1 млрд штук — на 2,8% больше, чем годом ранее. По итогам первого квартала их производство прибавило 2,2%.



В том числе в сельхозорганизациях в марте производство скота и птицы на убой выросло на 2% (в марте прошлого года — на 2,1%), до 1,2 млн т в живом весе: 95 тыс. т КРС (плюс 0,5% к марту прошлого года), 521,3 тыс. т свиней (плюс 5,9%) и 580,5 тыс. т птицы (минус 1,1%). Производство молока в сельхозорганизациях в марте увеличилось на 1,7% (на 3% годом ранее), яиц — на 4% (5,3%).



На 1 апреля посевные работы вели сельхозорганизации в 16 регионах, яровые культуры были посеяны на площади 760,2 тыс. га — на 17% меньше, чем годом ранее. В том числе зерновые и зернобобовые (без кукурузы) занимали 393,3 тыс. на — на 18,9% меньше, чем в начале апреля 2025-го, сравнил Росстат. К концу месяца отставание в темпах посевной увеличилось: по данным Минсельхоза, к 27 апреля было засеяно около 4 млн га против 10,5 млн на на 25 апреля 2025 года.



К 29 апреля площадь сева яровых увеличилась до 4,6 млн га, к полевым работам приступили 55 регионов, сообщала министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства. Аномальные погодные условия в центральной полосе, Поволжье и отдельных южных регионах не позволяют аграриям в полной мере приступить к посевной, поэтому работы пока идут с отставанием к прошлому году, отмечала она. «Мы рассчитываем на скорейшую нормализацию погоды, что позволит нарастить темпы и завершить яровой сев в оптимальные агротехнологические сроки», — добавила министр.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

