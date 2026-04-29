разделы

реклама

журналы

Оксана Лут: аномальные погодные условия не позволяют в полной мере приступить к посевной

В целом по стране засеяно около 4,6 млн гектаров

| Агроинвестор |

Яровые культуры планируется посеять на 56 млн гектаров
Яровые культуры планируется посеять на 56 млн гектаров

Посевная кампания входит в активную фазу, к весенним полевым работам приступили 55 регионов. Однако аномальные погодные условия в центральной полосе, Поволжье и отдельных южных регионах не позволяют аграриям в полной мере приступить к посевной, поэтому работы пока идут с отставанием к прошлому году. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе заседания правительства. «Сейчас в целом по стране засеяно порядка 4,6 млн га. И мы рассчитываем на скорейшую нормализацию погоды, что позволит нарастить темпы и завершить яровой сев в оптимальные агротехнологические сроки», — добавила она (цитата по сайту правительства).

По прогнозу Минсельхоза, общая посевная площадь в этом году составит 83 млн га, в том числе яровые займут около 56 млн га. Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в кулуарах Кавказского инвестиционного форума сказал, что агроведомство не намерено пересматривать структуру посевных площадей, несмотря на непогоду в ряде регионов. «В целом ситуация рабочая, сев (яровых) проводим в соответствии с плановыми задачами. Понятно, что погода вносит определенные коррективы, но планов своих по структуре посевных площадей мы не пересматриваем, — приводит его слова «Интерфакс». — <...> Наша задача работать и делать все возможное для обеспечения сева в текущих погодных условиях. Силы и средства у регионов есть, материально и технически мы готовы. Как только дадут погодные условия, мы (продолжим) работу уже в круглосуточном режиме».

Оксана Лут в ходе заседания правительства отметила, что аграрии обеспечены всем необходимым для успешного проведения посевной, включая семена, удобрения, технику, ГСМ и другие ресурсы. «На данный момент сложностей, кроме погоды, мы не фиксируем», — подчеркнула она. Так, повышается обеспеченность семенами отечественной селекции, поставки минеральных удобрений идут штатно, их запасы на рынке достаточные. «При этом, конечно же, в связи с текущей мировой конъюнктурой мы внимательно следим за ценами на минеральные удобрения. И здесь у нас продолжают действовать системные меры, которые гарантируют их доступность для российских аграриев», — сказала глава Минсельхоза.

По словам Лут, в регионах обеспечена полноценная готовность сельхозтехники к посевной, для бесперебойного обеспечения аграриев топливом с Минэнерго согласованы и утверждены необходимые для проведения полевых работ объемы ГСМ. На субсидирование льготных краткосрочных кредитов в этом году предусмотрено 26,5 млрд руб., из них около 17,5 млрд руб. — на сезонные работы, и это полностью закрывает потребности аграриев, рассказала министр. Также она обратила внимание на развитие агрострахования с господдержкой. В этом году на его финансирование для растениеводов выделено 4 млрд руб., что превышает показатель прошлого года. Отрасль полностью — и технически, и технологически — готова к проведению посевной, по итогам года рассчитывает на достойные результаты, заключила Лут.

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил вице-премьера Дмитрия Патрушева как куратора АПК держать на контроле состояние дел у аграриев в регионах, и при необходимости помогать, чтобы весенние полевые работы прошли без сбоев.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

