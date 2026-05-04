Минсельхоз: поздний сев дает возможности для получения большого урожая

Аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения сева

Поздний сев дает возможности для получения большого урожая, об этом сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Ставропольский край. По ее словам, сейчас посевная идет в среднем по сценарию 2022 года, когда был достаточно поздний сев. «Сейчас посевная кампания развивается по сценарию 2022 года, когда Россия получила рекордный урожай зерновых — 157 млн т. Поэтому поздний сев дает возможность получения большого урожая, на который мы и рассчитываем», — приводятся слова Лут в сообщении Минсельхоза. Прогноз урожай министерство пока не озвучивает.

Ведомство рассчитывает, что в ближайшее время аграрии смогут набрать темпы и провести сев в оптимальные агротехнологические сроки. «Весенняя кампания в стране в целом у нас пока проходит тяжело, у нас достаточно аномальная погода, очень много осадков, поэтому у нас центр Поволжья и часть юга не может нормально выйти в поле на яровой сев», — цитирует Лут ТАСС.

Весенние полевые работы сейчас идут в 55 регионах. Яровой сев к 30 апреля был проведен на площади около 5 млн га. «Наши аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами — технически и технологически отрасль готова к проведению посевной. Главный фактор сейчас — погода, — отметила Лут. — Сегодня в центральной части России начало открываться погодное окно, и ряд хозяйств уже смогли выйти в поля».

По прогнозу Минсельхоза, общая посевная площадь в этом году составит 83 млн га, в том числе яровые займут около 56 млн га. Озимые были посеяны примерно на 20 млн га, 97% посевов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Это заметно выше уровня прошлого года, когда на аналогичную дату показатель составлял 90,2%, ранее сравнивало агроведомство.

