Экспортная цена на российскую пшеницу стабильна

В портах и на внутреннем рынке цены укреплялись

Возвращение температур к нормальным для начала мая уровням при высоких влагозапасах будет благоприятно для развития озимых
Возвращение температур к нормальным для начала мая уровням при высоких влагозапасах будет благоприятно для развития озимых

Стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в мае на прошедшей неделе оставалась на уровне $239 за тонну, сообщил аналитический центр ». Американская подорожала на $4, до $255/т, французская — на $1,5, до $234/т, аргентинская с протеином 11,5% — на $2, до $231/т, австралийская — на $7, до $266/т.

Биржевой рынок пшеницы в США на прошлой неделе укреплялся, также повышались цены и на физическом рынке, отметили аналитики. Состояние озимых посевов в США стабилизировалось, но остается плохим. При этом сев яровой пшеницы в штатах отстает от средних уровней и существенно ниже ожиданий. В России сев яровой пшеницы замедляется из-за холодной и дождливой погоды в Центре. На этой неделе проведению ярового сева в Центральной России также будут препятствовать низкие температуры, а на следующей — возобновление дождей. Однако возвращение температур к нормальным для начала мая уровням при высоких влагозапасах будет благоприятно для развития озимых, отметили аналитики ».

В глубоководных портах России пшеница с протеином 12,5% на прошедшей неделе подорожала на 400 руб., до 16,2-16,5 тыс. руб./т при поставке автотранспортом, на 300 руб., до 16,2-16,4 тыс. руб./т при поставке по железной дороге. На малой воде цены прибавили 100 руб. и достигли 15,1-15,3 тыс. руб./т.

Внутренний рынок преимущественно укреплялся. Так, на Юге пшеница 4-го класса подорожала на 150 руб., до 14,5-15 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), на юго-западе Поволжья — на 200 руб., до 11,8-12,7 тыс. руб./т. В Центре цены оставались в диапазоне 12,6-13,9 тыс. руб./т. В Сибири цена прибавила 50 руб. и составляла 10,2-11 тыс. руб./т.

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы