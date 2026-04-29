Экспортная цена на российскую пшеницу стабильна

Стоимость российской пшеницы с протеином 12,5% с поставкой в мае на прошедшей неделе оставалась на уровне $239 за тонну, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Американская подорожала на $4, до $255/т, французская — на $1,5, до $234/т, аргентинская с протеином 11,5% — на $2, до $231/т, австралийская — на $7, до $266/т.



Биржевой рынок пшеницы в США на прошлой неделе укреплялся, также повышались цены и на физическом рынке, отметили аналитики. Состояние озимых посевов в США стабилизировалось, но остается плохим. При этом сев яровой пшеницы в штатах отстает от средних уровней и существенно ниже ожиданий. В России сев яровой пшеницы замедляется из-за холодной и дождливой погоды в Центре. На этой неделе проведению ярового сева в Центральной России также будут препятствовать низкие температуры, а на следующей — возобновление дождей. Однако возвращение температур к нормальным для начала мая уровням при высоких влагозапасах будет благоприятно для развития озимых, отметили аналитики «Русагротранса».



В глубоководных портах России пшеница с протеином 12,5% на прошедшей неделе подорожала на 400 руб., до 16,2-16,5 тыс. руб./т при поставке автотранспортом, на 300 руб., до 16,2-16,4 тыс. руб./т при поставке по железной дороге. На малой воде цены прибавили 100 руб. и достигли 15,1-15,3 тыс. руб./т.



Внутренний рынок преимущественно укреплялся. Так, на Юге пшеница 4-го класса подорожала на 150 руб., до 14,5-15 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), на юго-западе Поволжья — на 200 руб., до 11,8-12,7 тыс. руб./т. В Центре цены оставались в диапазоне 12,6-13,9 тыс. руб./т. В Сибири цена прибавила 50 руб. и составляла 10,2-11 тыс. руб./т.



