Вывоз пшеницы в апреле может достигнуть 3,8 млн тонн

За первые две декады апреля на внешние рынки отгружено 2,4 млн тонн пшеницы

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в апреле на 0,1 млн т, до 3,8 млн т. Год назад в апреле было вывезено около 2,4 млн т пшеницы, средний для этого месяца показатель за последние пять лет — 3 млн т. По данным аналитиков на 20 апреля, на внешние рынки было отгружено примерно 2,4 млн т пшеницы.



За январь-март этого года, по предварительным оценкам, из России за рубеж было поставлено свыше 9,1 млн т пшеницы на сумму более $2 млрд (данные по ЕАЭС — за январь-февраль), сообщил федеральный центр «Агроэкспорт». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузки выросли на 14% в натуральном и на 9% — в стоимостном выражении. В топ-5 ведущих импортеров в деньгах входят Египет (доля 26%), Турция (20%), Судан (6%), Кения (5%) и Израиль (4%). В целом в первом квартале поставки шли более чем в 45 стран.



Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле-мае в конце прошлой недели оставались на уровне $239/т FOB. Цена на американскую пшеницу выросла на $4, до $251/т, аргентинская с протеином 11,5% подорожала на $2, до $229/т, австралийская — на $5, до $259/т. Французская пшеница подешевела на $2, до $232,5/т, сравнили аналитики «Русагротранса».



Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе рос в США на фоне засушливой погоды на Великих равнинах, а также продолжения конфликта в Персидском заливе. В новостной повестке стали появляться ожидания снижения площадей сева пшеницы в Австралии и Аргентине из-за дефицита удобрений, что создает опасения относительно мирового урожая в сезоне-2026/27. На 19 апреля в США доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии упала до 30%, что близко к рекордно низким уровням предыдущих лет (34% неделей ранее и 45% год назад), отмечает «Русагротранс».





В России в нормальном состоянии находятся 97% посевов озимых, что превышает средние значения за пять лет, сообщил ранее на совещании о подготовке и проведении весенних полевых работ вице-премьер Дмитрий Патрушев, добавив, что сев яровых культур набирает обороты. В Центральном и Приволжском федеральных округах в ближайшие две недели ожидается постепенное сокращение количества осадков, однако локально дожди еще будут создавать сложности для проведения сева, обработки почвы и ухода за всходами озимых, отмечают аналитики «Русагротранса». На Юге условия остаются преимущественно комфортными для развития озимых, с достаточным количеством влаги в почве.





Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах на фоне резкого укрепления курса рубля к доллару при поставке автотранспортом на неделе с 14 по 21 апреля снизились на 300 руб., до 15,8-16,1 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — на 250 руб., до 16 тыс. руб./т. На малой воде цены уменьшились на 100 руб., составив 15-15,2 тыс. руб./т, говорится в сообщении «Русагротранса».



На Юге цены на пшеницу 4-го класса опустились на 400 руб., до 14,3-14,9 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), на юго-западе Поволжья — на 500 руб., до 11,6-12,5 тыс. руб./т. В Центральной России цены в среднем прибавили 150 руб. и были в диапазоне 12,6-13,8 тыс. руб./т. В Сибири цены укрепились примерно на 250 руб. и были на уровне 10-11 тыс. руб./т. Поддержку рынку оказывает внутренний спрос переработчиков, уточнили аналитики.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

