Цены на российскую пшеницу выросли в начале недели

Сейчас на спрос в основном будет влиять геополитический фактор, а не ценовое преимущество

В конце прошлой недели цены на российскую пшеницу (12,5% протеин, FOB) снижались до $237/т, но в понедельник выросли на $2 (плюс $1 к прошлому понедельнику), сообщил аналитический центр «Русагротранса». Также в понедельник цена на американскую пшеницу ослабла до $247/т (минус $9), французскую — до $234,5/т (минус $2,5). Аргентинская пшеница подорожала до $227/т (плюс $3). Аналитики также уточняют, что в глубоководных портах России цены на пшеницу (12,5% протеина) при поставке автотранспортом снизились на 350 руб./т, до 16-16,5 тыс. руб./т, по железной дороге — на 200 руб./т, до 16,1-16,4 тыс. руб./т.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что в минувшую пятницу относительно прошлой недели цена российской пшеницы (12,5% протеина, FOB Черное море) немного просела — до $237/т. Это произошло на фоне объявленного прекращения огня между США и Ираном. «Но в результате переговоры ни к чему не привели, и <...> цена поднялась до $239/т. Но сейчас президент США Дональд Трамп вновь объявил об открытии Ормузского пролива, и получается, что мы снова получим снижение: не исключаю, что к концу недели увидим просадку цен при таких новостях», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». Впрочем, обращает внимание он, речь идет о динамике в несколько долларов, в то время как рынок нефти демонстрируют куда более серьезную турбулентность, чем цены на зерновые и масличные.



Согласно мониторингу Российского зернового союза (РЗС), за первую декаду апреля было зафиксировано снижение цен и мирового, и внутреннего рынков. Так, российская пшеница (4 класс, FOB Новороссийск) подешевела на $2, до $238/т, французская — на $1, до $238/т, американская — также на $1, до $257/т. При этом директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина обратила внимание на ценовой паритет с европейской пшеницей. «Наверное, сейчас на спрос будет в основном влиять геополитический фактор, а не ценовое преимущество», — считает она (цитата по «Интерфаксу»). Тюрина также добавила, что с 1 по 10 апреля внутренние цены увеличились в пределах 1%, до 12710 руб./т. В долларовом эквиваленте за счет валютного курса цены выросли на 6,3% — до $178/т.



Также Тюрина рассказала «Интерфаксу», что с 1 по 10 апреля Россия отгрузила почти 1,1 млн т пшеницы, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (745 тыс. т). Экспорт всех основных зерновых культур вырос в 1,6 раза, до 1,2 млн т. В частности, в 7,2 раза, увеличились отгрузки кукурузы — до 90,8 тыс. т против 12,6 тыс. т, ячменя было отгружено 64,7 тыс. т, в первой декаде апреля прошлого сезона ячмень не экспортировался. По ее словам, пшеница в первую декаду апреля поставлялась в 11 стран, год назад — в 14. Но лидеры по импорту остались прежними: Египет и Турция. При этом отгрузки кукурузы выросли за счет закупок Ирана и Турции.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

