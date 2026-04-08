Экспортные цены на пшеницу пошли вниз

Цены на пшеницу в портах и внутри страны на прошедшей неделе также преимущественно снижались

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в апреле в период с 31 марта по 7 апреля снизились на $2, до $238/т FOB. Цена на американскую и французскую пшеницу также опустилась на $2, до $256/т и до $237/т соответственно. Исключением стала румынская пшеница, цена на которую выросла на $1 и составила $242/т, сообщил аналитический центр «Русагротранса». По его прогнозу, экспорт пшеницы из России в апреле будет на уровне 3,7 млн т против 2,39 млн т в апреле прошлого года и 3 млн т в среднем для этого месяца за пять лет.



Биржевой рынок пшеницы ослабевал во второй половине прошлой и в начале текущей недели. Цены на физическом рынке также преимущественно снижались, несмотря на ситуацию в Персидском заливе и состояние озимой пшеницы в США, где, согласно первому отчету по состоянию посевов, в хорошем состоянии находится лишь 35% площади против 43% в среднем за пять лет. Давление на цены оказывали ожидаемые дожди в США и высокое текущее предложение на рынке, отметили аналитики.



Закупочные цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом продолжали уменьшаться под влиянием снижения цен FOB и укрепления рубля и снизились на 150 руб., до 16,5-16,6 тыс. руб./т без НДС. При поставке по железной дороге цены потеряли 100 руб. и составили 16,4-16,5 тыс. руб./т. На малой воде снижение было на уровне 50 руб., до 15,2-15,3 тыс. руб./т.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса опустились на 50 руб. и составили 14,7-15,4 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор) на юго-западе Поволжья — снизились на 100 руб., до 12,1-13 тыс. руб./т, в Центральной России оставались на уровне 12,5-13,3 тыс. руб./т. В Сибири цены на не изменились и были в диапазоне 10-11 тыс. руб./т при ослаблении спроса со стороны Казахстана и увеличения — со стороны переработки.



В ближайшие две недели обильные осадки на Юге будут благоприятно сказываться на развитии озимых, отмечают аналитики «Русагротранса». Ожидается снижение температур, но они останутся в положительной зоне и не навредят озимым. Кратковременное понижение температур в Центре до -2…+3°C также не будет критичным для посевов. В Приволжье к середине следующей недели полностью растает снег. Запасы влаги на достаточном уровне и будут поддерживаться ожидаемыми осадками.



