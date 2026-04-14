Интерес со стороны импортеров российского зерна сократился

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу снизились, пишет Reuters. Причиной стало падение мировых валютных курсов, укрепления рубля и незначительное ослабление спроса со стороны импортеров. Кроме того, неблагоприятные погодные условия в портах в первые 10 дней апреля ограничили объемы отгрузок. Так, согласно мониторингу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена российской пшеницы (12,5% протеина, FOB Черное море) в конце прошлой недели с поставкой в мае составила $236/т.



В аналитическом центре «СовЭкон» говорят, что цены снизились с $238-240/т неделей ранее до $237-239/т. «Интерес со стороны импортеров из Черного моря снизился, покупатели из Египта и Турции указывают на приближающийся местный урожай», — сказал глав «СовЭкона» Андрей Сизов (цитата по Reuters). По оценкам центра, экспорт пшеницы в апреле составит 3,7 млн т. Аналогичная оценка у «Русагротранса».



Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько говорит, что сейчас отгрузки пшеницы идут относительно низкими темпами из-за активного укрепления курса рубля, в то время как экспортные цены не растут. «Пока ничего хорошего с таким сильным рублем и экспортными ценами не видится», — прокомментировал он «Агроинвестору», добавив, что ИКАР планирует понизить свою оценку экспорта в апреле.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также говорит, что экспортные цены на пшеницу немного просели. По его словам, фьючерсы могут расти, но цены наличного товара такой же динамики не демонстрируют. «Фактически, это реакция покупателей <...>. Все последние тендеры показывают, что они не ожидают высоких цен», — добавляет он. В любом случае, продолжает Корбут, мировой рынок крайне насыщен пшеницей, и колоссальный объем профицита давит на цены. «Да, возможно, будущий урожай окажется существенно дороже по затратам из-за стоимости топлива и удобрений, но текущий урожай пока не отыгрывает эту позицию», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Накануне Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из России в 2025/26 сельхозгоду на 1 млн т, до 44,5 млн т на фоне пересмотра в сторону увеличения объема производства и значительных поставок в марте. Оценка урожая повышена с 89,5 млн т до 90,3 млн т (без учета Крыма и новых регионов). По данным Росстата, урожай пшеницы в России в прошлом году составил 91 млн т в чистом весе (без учета новых регионов).



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

