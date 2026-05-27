Дмитрий Патрушев: яровой сев в некоторых регионах проходил непросто

Аграрии используют все возможные погодные окна, чтобы наверстать темпы работ Д. Насонова / Ведомости

Яровой сев из-за неблагоприятной погоды в ряде регионов проходил непросто, но аграрии используют все возможные погодные окна, чтобы наверстать темпы. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным. На данный момент засеяно «значительно больше половины всех необходимых площадей». «По планам в 2026 году общая площадь сева должна составить 83 млн га, — уточнил Патрушев. — Озимый клин в 2025 году составил 20 млн га. В нормальном состоянии сохранилось 97% посевов. Это хорошая база под урожай 2026 года».



Вице-премьер подчеркнул, что в период посевной очень важно полноценно и вовремя обеспечить аграриев всеми ресурсами, и для этого правительство выработало комплекс мероприятий. В частности, для сохранения доступности сельхозтехники развивается ее льготный лизинг. «Сейчас объемы поставок в рамках этого механизма уже почти в полтора раза превышают прошлогодние», — сравнил он. Также контролируется доступность топлива для проведения сезонных полевых работ, продлено действие специальных регулирующих мер для сохранения стабильной ситуации на рынке минудобрений, продолжается планомерный переход на семена отечественной селекции, перечислил Патрушев.



Кроме того, он обратил внимание, что Минсельхоз и Росгидромет через цифровую платформу налаживают более оперативную передачу данных о погоде аграриям. «Это на самом деле очень важно. Развиваются и частные метеостанции, для сельхозработ каждый час порой бывает на вес золота, — отметил вице-премьер. — <...> Погодные окна сейчас для сева крайне важны. Нам метеорологи подсказывают, когда они будут, чтобы была в полной готовности вся техника».



На прошлой неделе министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что по состоянию на 21 мая темпы ярового сева отставали от прошлого года на 3,5 млн га, и разрыв удалось сократить. На тот момент яровой сев был проведен на 33 млн га из запланированных 55,8 млн га. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сообщил «Агроинвестору», что разрыв по сравнению с прошлым годом действительно удалось сократить. «После рекордного отставания относительно 2025-го можно сказать, что нагнали или нагоняют (темпы)», — добавил эксперт. По его словам, сейчас темпы сева близки к норме, хотя ИКАР фиксирует нюансы по регионам. «Но грандиозных неожиданностей нет», — уточнил Рылько.



Между тем, аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы в этом году на 0,6 млн т, до 90,3 млн т, пишет «Интерфакс». Корректировка связана с тем, что «благоприятные запасы влаги продолжают поддерживать перспективы как озимой, так и яровой пшеницы». В частности, оценка сбора озимой пшеницы была увеличена на 0,3 млн т, до 67 млн т, яровой — также на 0,3 млн т, до 23,3 млн т. Оценка средней урожайности повышена с 2,15 т/га до 2,2 т/га. В то же время прогноз площади сева яровой пшеницы был снижен с 10,7 млн га до 10,5 млн га из-за очень медленных темпов сева. В целом урожай зерновых, по прогнозу «СовЭкона», может составить 137,4 млн т. В том числе ячменя — около 18,3 млн т, кукурузы — 14,6 млн т. Сейчас серьезных погодных рисков для нового урожая не наблюдается, считают аналитики. «Ключевой проблемой остается темп весеннего сева, особенно в Сибири. Однако нынешняя теплая и сухая погода в регионе предполагает, что сев должен быть завершен в оптимальный период», — говорится в сообщении центра.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

