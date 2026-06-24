Урожай пшеницы на Юге — в ключевом экспортном макрорегионе страны — может увеличиться Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы с 90,3 млн т до 88,9 млн т, пишет «Агроэксперт». Основной причиной корректировки стал пересмотр площади сева яровой пшеницы: она может занять 9,9 млн га, а не 10,5 млн га, как оценивалось ранее. Это минимальный показатель за последние десятилетия, сравнили аналитики. Оценка площади озимой пшеницы сохранилась на уровне 15,9 млн га.



В целом посевы пшеницы в этом году могут сократиться до 25,8 млн га против 26,9 млн га годом ранее. Это станет самым низким показателем с 2014 года, когда агрокультурой было засеяно 25,2 млн га, отметил «СовЭкон». В начале июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что в этом году по структуре посевов будут небольшие отклонения: скорее всего, аграрии посеют меньше яровой пшеницы.



Также центр понизил прогноз валового сбора зерна в целом — со 137,4 млн т до 135,2 млн т. При этом потенциал производства ячменя увеличен с 18,3 млн т до 18,8 млн т, оценка по кукурузе осталась прежней — 14,6 млн т.



Аналитики рассчитывают, что урожай пшеницы на Юге — в ключевом экспортном макрорегионе страны — может увеличиться до 37,4 млн т против 31,9 млн т годом ранее. Это способно повысить предложение экспортной продукции в начале сезона и усилить давление на мировой рынок пшеницы даже при более низком общероссийском сборе.



Ранее Минсельхоз США повысил прогноз урожая пшеницы в России в этом году на 2 млн т, до 88 млн т (здесь и далее — без учета Крыма и новых регионов), писал «Агроинвестор». В том числе потенциальный урожай озимой пшеницы американское агроведомство оценило в 64 млн т, яровой — в 24 млн т. Средняя урожайность агрокультуры может составить 3,41 т/га — на 1% меньше, чем в прошлом году, общая площадь к уборке — 25,8 млн га (минус 2% к 2025-му).



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