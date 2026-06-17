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Мировые цены на пшеницу продолжают снижаться

Возможно их дальнейшее уменьшение

| Агроинвестор |

Цены под давлением зерна нового урожая, котировок нефти и ожидаемого перемирия между США и Ираном
Цены под давлением зерна нового урожая, котировок нефти и ожидаемого перемирия между США и Ираном

С 10 по 17 июня мировые цены на пшеницу продолжили снижение в преддверии поступления на рынок урожая нового сезона. Этой динамике способствует и информация о планируемом подписании меморандума между США и Ираном, результатом которого должно стать полное открытие Ормузского пролива. «Цены физического рынка пшеницы в основном продолжили падение под давлением приближения массового поступления на рынок зерна нового урожая и подписания меморандума между США и Ираном, предполагающего полное открытие Ормузского пролива», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр ».

В частности, аналитики фиксируют снижение экспортных цен на новый урожай в России. В то же время исключением стали Франция и Германия, где цены на пшеницу за неделю выросли на $5 и $1 за тонну соответственно из-за ожидаемых высоких температур, которые могут отразиться на состоянии посевов. При этом фьючерсные цены показали разнонаправленную динамику.

Аналитики » также напоминают, что на минувшей неделе повысил прогноз сбора пшеницы в России в сезоне-2026/27 сразу на 2 млн т, до 88 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Прогноз экспорта пшеницы не изменился — 47 млн т. Кроме того, оценка импорта пшеницы в Турцию снижена с 6 млн т до 5,5 млн т, а также в Сирию, Нигерию (из-за сокращения потребления), Марокко (пошлины в июне и июле 2026 года). Вместе с тем повышен прогноз импорта в Египет на 1 млн т, до 13,5 млн т за счет роста потребления. Ценовая ситуация также формируется на фоне улучшения состояния озимой и яровой пшеницы, кукурузы и сои в США. Уборка озимой пшеницы идет с сильным опережением, отметили в центре.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько говорит, что экспортные цены на пшеницу сейчас снижаются, и есть различия между ценами на старый и новый урожай — порядка $238/т и $234/т соответственно (пшеница с 12,5% протеина). Снижение, по его словам связано с поступлением на рынок нового большого урожая. «Ожидается рекордное производство в Румынии и Болгарии. Вполне неплохой объем производства в Европе, Украине. У нас, на Юге России, мы тоже ожидаем большого урожая», — прокомментировал Рылько «». В то же время, продолжает он, в этом сезоне могут быть и сюрпризы. Во-первых, в России зерно нового урожая начнет поступать на рынок позже традиционных сроков, во-вторых, пока непонятно его качество — с ним могут быть проблемы, говорит эксперт. 

Цены на пшеницу нового сезона, по словам гендиректора аналитической компании «» Владимира Петриченко, в пятницу составляли $240/т (12,5% протеин, FOB Черное море), сегодня — $238/т. Эксперт добавляет, что это ожидаемая динамика с учетом снижения котировок нефти. «Снижение цен на энергоносители продолжится, и поэтому, надо полагать, что динамика (цен на пшеницу), которую мы сейчас видим, продолжится. До какого уровня — сказать сложно, и всякая цифра, сказанная вперед — это провокация», — прокомментировал Петриченко «». Он также обращает внимание на то, что в этом году старт активной фазы уборочной кампании в России сдвинется как минимум на неделю, что задержит и поступление нового урожая, при этом зерна старого урожая в регионах, близких к экспортным площадкам, нет.

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