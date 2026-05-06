Экспортные цены на пшеницу достигли максимума с августа прошлого года

В мае может быть вывезено около 2,5 млн тонн пшеницы

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае на неделе с 28 апреля по 5 мая возобновили рост и достигли $242/т FOB (+$3/т). Это максимальный показатель с августа 2025 года, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены предложения нового урожая с поставкой в июле находятся в диапазоне $237-239/т. Американская пшеница подорожала на $5, до $260/т, французская — на $1,5, до $235,5/т, румынская — на $2, до $244/т, украинская с протеином 11,5% — на $1, до $235/т.



Биржевой и физический рынок пшеницы укрепляется при поддержке погодных факторов и продолжающегося конфликта в Персидском заливе. В США сохраняется сильная засуха, которая снижает потенциал урожайности озимой пшеницы. Во Франции состояние посевов зерновых за последнюю неделю существенно ухудшилось. Национальная метеослужба США оценивает вероятность формирования Эль-Ниньо в мае-июне на уровне 60%. Эль-Ниньо, в частности, означает засуху в Австралии и Бразилии. В России отставание в севе яровых культур может сократиться благодаря сухой погоде в ближайшую неделю в Центральном и Приволжском федеральных округах, но на следующей неделе осадки могут возобновиться, отмечают аналитики.



Цены на пшеницу в глубоководных портах при поставке автотранспортом оставались на уровне 16,2-16,5 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — 16,2-16,4 тыс. руб./т. На малой воде цены также без изменений — 15,1-15,3 тыс. руб./т.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса опустились на 150 руб., до 14,3-14,9 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В Центральной России пшеница подорожала на 150 руб., до 12,8-14 тыс. руб./т, на юго-западе Поволжья — на 350 руб., до 12,5-12,7 тыс. руб./т. В Сибири цены прибавили 100 руб. и составляют 10,2-11,4 тыс. руб./т.



По предварительным данным, экспорт пшеницы в апреле составил почти 3,95 млн т, что в 1,65 раза больше, чем год назад (2,39 млн т), сравнили аналитики «Русагротранса». Экспорт пшеницы в мае они оценивают на уровне около 2,5 млн т на фоне сезонного снижения спроса со стороны импортеров и переориентации закупок на новый урожай. Тем не менее, такой объем может быть на 19% больше, чем в мае прошлого года, когда на внешние рынки было отгружено 2,1 млн т.



