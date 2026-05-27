Аналитики «Русагротранса» повысили прогноз экспорта пшеницы в мае

Экспортная цена на российскую пшеницу выросла до годичного максимума

С 1 по 25 мая на внешние рынки было отгружено около 2,5 млн тонн пшеницы

Аналитический центр » повысил прогноз экспорта пшеницы в мае с 2,9 млн т до 3 млн. т. С 1 по 25 мая было отгружено около 2,5 млн т. Ранее аналитики оценивали, что по итогам сезона отгрузки могут достигнуть около 46,5 млн т, что станет третьим результатом после 2022/23 и 2023/24 сельхозгодов.

Биржевые котировки пшеницы во второй половине прошлой недели начали снижаться. Давление оказали ослабевающие цены на нефть после новостей о переговорах США и Ирана, а также снижение пошлин на сельхозтовары в Аргентине и дожди в США, отмечают аналитики ». При этом цены физического рынка продолжили расти, поскольку рынок ждет снижения производства пшеницы в странах-экспортерах на фоне прогнозируемого в этом году Эль-Ниньо, а также повышенной вероятности жаркого и засушливого лета в ЕС.

Цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июне выросла на $2, до $246/т FOB, что стало максимумом с мая 2025 года. Пшеница нового урожая котируется по $242-243/т (+$2,5/т к предыдущей неделе). Вместе с тем, цены в глубоководных портах при поставке автотранспортом снизились на 200 руб., до 15,7-16 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — на 100 руб., до 15,9-16 тыс. руб./т. На малой воде цены оставались на уровне 15-15,2 тыс. руб./т.

Аналитический центр «» ранее сообщил, что за прошлую неделю закупочные цены в портах упали до минимума с начала февраля, до 15,6 тыс. руб./т (минус 500 руб./т за неделю). В годовом выражении цены опустились на 1,3 тыс. руб./т, или на 8%. Главный фактор давления — устойчивое укрепление рубля: но данным ЦБ, с начала года курс рубля вырос почти на 10%. Более крепкий рубль снижает рублевую выручку экспортеров и заставляет их пересматривать закупочные цены в сторону уменьшения, поясняет «». При этом аналитики отмечают, что умеренного повышения экспортных цен недостаточно, чтобы компенсировать укрепление рубля, поэтому экспортная маржа остается отрицательной.

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

