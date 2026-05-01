разделы

журналы

«СовЭкон» повысил прогноз экспорта российской пшеницы

Показатели пересмотрены для этого и следующего сезонов

| Агроинвестор |

На фоне вероятного сокращения предложения мировые цены на пшеницу будут высокими, считают аналитики

Аналитический центр «» повысил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2025/26 на 0,9 млн т, до 47,4 млн т, в 2026/27сельхозгоду — на 1,4 млн т, до 45,2 млн т. Пересмотр отражает высокие темпы отгрузок в последние недели, активный спрос со стороны импортеров и улучшение перспектив нового российского урожая, говорится в его сообщении.

Поставки пшеницы в Египет остаются высокими, несмотря на начало уборки своего урожая в стране. Более крупная, чем ожидалось, импортная квота Турции на кукурузу также указывает на устойчивый спрос в регионе, отметили аналитики. «Прогноз экспорта на новый сезон также поддерживается хорошими видами на урожай на юге России, что должно помочь экспортной программе на старте сезона. Мы ожидаем, что спрос останется высоким и во второй половине года», — считают они.

При этом на фоне вероятного сокращения предложения мировые цены на пшеницу будут высокими, полагает «». «Цены на энергоносители и удобрения, вероятно, будут оставаться повышенными как минимум в ближайшие несколько месяцев и, возможно, до конца 2026 года. Риски для производства нового урожая в ряде ключевых экспортирующих регионов выглядят существенными, — поясняют аналитики центра. — В Северном полушарии состояние озимой пшеницы в США остается слабым, а перспективы урожая в Европе несколько ухудшились на фоне сухой погоды. Формирование Эль-Ниньо также повышает риск засухи в Австралии и Индии». Спрос на пшеницу малоэластичен, и многие импортеры понимают, что им придется покупать ее независимо от цены, добавляют в «СовЭконе».

По данным аналитического центра », экспорт пшеницы из России в июле-марте сезона-2025/26 составил 37,76 млн т — на 1,45 млн т больше, чем за тот же период 2024/25 года, но на 3,16 млн т меньше показателя рекордного 2023/24-го, ранее писал «». Свой прогноз вывоза по итогам текущего сезона аналитики не меняли — около 45,5 млн т. Исполнительный директор Союза производителей и экспортеров зерна Ксения Боломатова ранее в интервью «Интерфаксу» говорила, что в этом сельхозгоду Россия может экспортировать не менее 60 млн т зерна, включая 54 млн т пшеницы.

на прошлой неделе понизил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2026/27 с 47,5 млн т до 46,5 млн т на фоне уменьшения оценки ее урожая с 91 млн т до 90 млн т. Причина корректировки — сильная задержка полевых работ в Центральном федеральном округе и Поволжье из-за погодных условий.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

рекомендации

