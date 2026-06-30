Первый миллион тонн зерна собран в России

Риски для уборочной кампании связаны с наличием топлива и ценами на него Е. Разумный / Ведомости

В России собран первый миллион тонн зерна нового урожая, средняя урожайность превышает прошлогодний показатель в 1,5 раза, сообщил Минсельхоз. «Уборочная кампания в России набирает обороты — работы проведены на площади 279,7 тыс. га. На сегодняшний день российские аграрии собрали 1,24 млн т зерна. Средняя урожайность составляет 44,5 ц/га, что в полтора раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года», — говорится в сообщении. Высокая урожайность зерновых в этом году является следствием комплексной работы сельхозпроизводителей, отмечают в Минсельхозе. Это в том числе использование высокопродуктивных сортов и гибридов, качественного семенного материала, грамотное применение минеральных удобрений и средств защиты растений, а также внедрение современных агротехнологий. О старте уборочной кампании «Агроинвестор» писал в середине июня.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что первые укосы уборочной кампании этого года показывают высокую урожайность. «Дальше, конечно, она будет снижаться, но, скорее всего, нас ждет хороший урожай. Это наша обычная беда, <...> и большой урожай — это всегда бо́льшая беда», — добавляет эксперт. Риски, продолжает эксперт, тоже есть, и они связаны с наличием топлива и ценами на него. Крупные хозяйства имеют мощности для хранения и запаслись им давно, в то время как небольшие сельхозпроизводства, на которые приходится подавляющая часть выпуска растениеводческой продукции, не всегда имеют такую возможность. «Топливо — это достаточно значимая статья расходов: 10-15%. Это (рост затрат на него) может привести к тому, что продукция подорожает. Кроме того, накладывается и другой момент: если топливо будет поступать несвоевременно — не будет возможности закупить его оперативно во время уборочной кампании, возникает риск потери зерна из-за затягивания сроков уборки», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору», добавив, что возможность создать резервы еще есть, но при наличии денег.



В то же время Минсельхоз и другие ведомства контролируют ситуацию с топливом для АПК. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе агроведомства. «Вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами в период проведения сезонных полевых работ находится на постоянном контроле Минсельхоза, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и органов исполнительной власти субъектов во взаимодействии с топливными компаниями и аграриями», — заявили в министерстве. Ранее президент Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка распорядился приложить все усилия для соблюдения графиков поставок топлива на предприятия АПК. Он отметил, что от этого будет зависеть полученный Россией урожай.



Накануне «Агроинвестор» сообщал, что посевная в России практически завершена, но правительство пока не делает прогнозы урожая, хотя ожидания хорошие. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. «Прогнозы давать пока рано, к уборке недавно приступили, ожидания хорошие. Какие будут прогнозы — посмотрим», — сказал он. Сейчас уборочная кампания проводится на юге страны, и, как отмечают аналитики «СовЭкона», стартовала она с неожиданно высоких отметок. Так, первые намолоты озимого ячменя в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях существенно превысили показатели прошлого года. Кроме того, аналитический центр прогнозирует резкий рост сбора пшеницы в регионе — до 37,4 млн т против 31,9 млн т в 2025 году.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько также говорил ТАСС, что урожай пшеницы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2026 году может превысить показатель 2025-го и составить около 38 млн т. Текущий прогноз производства пшеницы в России — 91,5 млн т, ячменя — 17,7 млн т, кукурузы — 15,5 млн т, экспорт — 64,2 млн т. «Если говорить о зерновых, то ситуация довольно разная. Во-первых, яровая пшеница дает абсолютный рекорд падения посевных площадей — меньше 10 млн га», — сообщил Рылько в ходе съезда членов Национального союза свиноводов. По словам эксперта, за счет выпадающих площадей состоялся рекордный сев более маржинальных подсолнечника и ярового рапса. В то же время, обратил внимание он, отмечается хороший сев озимой пшеницы, площади под которой, наоборот, растут — плюс примерно 100 тыс. га. В результате, скорее всего, снижение посевных площадей под яровой пшеницей будет компенсировано за счет роста урожайности и посевов озимой.



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