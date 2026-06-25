Инфляция в России ускорилась

Традиционно в России инфляция замедляется с конца июля М. Стулов / Ведомости

На неделе с 16 по 22 июня инфляция составила 0,25% после 0,15% с 9 по 15 июня и 0,2% со 2 по 8 июня, следует из данных Росстата. С начала месяца рост потребительских цен к 22 июня был на уровне 0,63%, с начала года — 3,94%. Значительный вклад в темпы инфляции на прошлой неделе внесли овощи «борщевого набора»: картофель подорожал на 7,5%, репчатый лук — на 6,6%, белокочанная капуста — на 4,1%, столовая свекла — на 3,6%, морковь — на 2,7%. В то же время огурцы и томаты подешевели на 3,2% и 0,3% соответственно. Также одна из основных причин значительного ускорения недельной инфляции — скачок цен на бензин на 3% и дизельное топливо на 2,7%. Кроме того, за неделю куриное мясо подорожало на 0,8%, сахарный песок — на 0,5%. Одновременно снизились цены на куриные яйца — минус 2,4%.



Эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что обычно в России темпы роста инфляции замедляются или фиксируется дефляция в конце июля — сентябре, это связано с массовым поступлением на рынок отечественных овощей открытого грунта. «Но сложно сказать, как будет в этом году из-за форс-мажора с топливом», — отмечает он. По словам эксперта, удорожание бензина на 3% за неделю — это очень высокий темп роста, а топливо входит в структуру себестоимости практически всех товаров, в том числе продукции АПК. «Наверное, рост цен (в перспективе) замедлится, однако выйти на дефляцию, мне кажется, в этом году не удастся <..>. Может, это и не нужно: главное — чтобы цены не росли», — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору».



Если ситуация с ценами на топливо стабилизируется в перспективе полутора месяцев, то, возможно, определенный дефляционный эффект будет, но пока неопределенность очень высокая. Кроме того, продолжает эксперт, впереди массовый сбор урожая, и, безусловно, государство обеспечит топливом в первую очередь оборонный и агропромышленный комплексы — это национальная и продовольственная безопасность. Но с точки зрения цен, резюмирует Остапкович, вряд ли удастся уйти в относительно стабильную дефляцию в этом году.



Ранее «Агроинвестор» писал, что массовый сбор овощей открытого грунта и картофеля на юге России уже начался. При этом, как говорил директор Картофельного союза Алексей Красильников, цена на картофель стремительно снижается: на старте уборки цена в поле составляла 60-65 руб./кг, сейчас же союз фиксирует падение в Астрахани до 34 руб./кг. «Понятно, что это сезонное снижение. На каком уровне мы остановимся — сейчас сложно сказать <...>. Объем поступления российских картофеля и овощей “борщевого набора” будут нарастать. Без этой продукции наше население не оставим», — отмечал Красильников.



Цены на огурцы и томаты после сезонного пика цен в феврале-марте и марте-апреле соответственно начинают снижаться в апреле и мае, что обусловлено структурой себестоимости тепличных овощей, говорила ранее «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «На рынок выходят теплицы, которые работают без досвечивания — их много, особенно в южных регионах, где достаточно солнечного света и тепло. Себестоимость производства без досвечивания гораздо ниже, чем с его использованием», — отмечала Решетникова. Кроме того, сбор урожая в таких теплицах также приводит к усилению конкуренции на рынке, добавляла она.



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