Оптовые цены на мясо бройлера за год выросли на 10%

Потребительские цены за год снизились на 1,5% Ю. Эйвазова / Ведомости

На неделе с 15 по 21 июня оптовая цена тушки бройлера составила 200 руб./кг, что на 10% выше, чем в прошлом году и на 4% больше, чем неделей ранее. При этом бедро подорожало на 26%, до 158 руб./кг, филе — на 25%, до 360 руб./кг, окорочок — на 10%, до 170 руб./кг. В то же время крыло за год подешевело на 4%, до 188 руб./кг, голень — на 2%, до 172 руб./кг. Также на 16% снизились цены на фарш механической обвалки для полуфабрикатов — до 52 руб./кг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, подготовленные аналитиками и участниками отраслевых союзов. В Минсельхозе изданию уточнили, что некоторые сезонные колебания оптовых цен на отдельные виды продукции птицеводства могут быть связаны с рыночной конъюнктурой, факторами спроса и предложения, а также изменением структуры потребления отдельных частей тушки.



По данным министерства, с начала года по 17 июня отпускные цены на мясо кур снизились на 2%, а потребительские — на 1,5%. Год к году куриное мясо подорожало у производителей всего на 1,8%, а в рознице — на 3,2%, что существенно ниже инфляции. В рознице, по материалам Росстата, средняя стоимость охлажденной и мороженой курицы на 15 июня составила 233,3 руб./кг. Значение выросло на 1% за месяц и на 2,9% год к году.



Согласно Росстату, в январе-мае 2026 года сельхозорганизации произвели 2,76 млн т мяса птицы, что на 2,1% меньше, чем годом ранее. В AD Libitum рост цен в первую очередь связывают как раз со снижением предложения. При этом тренд усиливается: в мае выпуск продукции составил 557 тыс. т, потеряв 4% год к году. В то же время в Минсельхозе подчеркивают, что объемы производства мяса птицы в России позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сообщил «Коммерсанту», что текущий рост цен на мясо птицы во многом связан с коррекцией рынка после слабого для отрасли 2025 года. Тогда, по его словам, цены фактически находились в застое и не успевали за инфляцией. Это в том числе сказалось на рентабельности предприятий отрасли. В результате многие компании отказались от наращивания объемов производства в этом году, а часть игроков, ориентированных на экспорт, начали выпуск небольшого бройлера, из-за чего общий объем продукции в весовом выражении мог сократиться. Дополнительную поддержку ценам оказывает сезонный фактор, отмечает Давлеев.



Управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов объясняет июньский рост цен совокупностью факторов — сочетанием сезонного спроса, ограниченного предложения и накопленного давления издержек. Снижение выпуска такой продукции в 2026 году выглядит умеренным, а не обвальным, замечает он. По его словам, отраслевой прогноз на весь 2026 год предполагает рост производства мяса птицы примерно на 1,2%, а экспорта — на 6,4%. Впрочем, реальная рыночная ситуация не дает уверенности в его реализуемости, считает он. Фактический баланс будет зависеть в том числе от импорта и текущей динамики внешних поставок.



Дополнительное давление на предложение могли оказывать эпизоотические риски и связанные с ними расходы на биобезопасность, считает Краснов. В AD Libitum не исключают, что цена на бройлера во втором полугодии окажется выше, чем это можно было ожидать в начале года. По словам Давлеева, снижение цен на отдельные части тушки связано с изменением экспорта, в частности, крыла и голени, ранее активно поставляемых в Китай. Сейчас такая продукция пользуется там меньшим спросом из-за увеличения местного производства и остается на российском рынке, увеличивая предложение.



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