Цены производителей на картофель активно снижаются

Торговые сети просят производителей нарастить объем поставок отечественного картофеля А. Орлов / Ведомости

Директор Картофельного союза Алексей Красильников сообщил «Агроинвестору», что активный сбор картофеля и овощей открытого грунта в России уже начался. Речь, по его словам, идет о Ростовской, Астраханской областях, Ставропольском крае. Продукция из этих регионов уже представлена в оптово-розничном звене в том числе столичного округа. При этом, обращает внимание Красильников, цена на картофель стремительно снижается: на старте уборке цена в поле составляла 60-65 руб./кг, сейчас же союз фиксирует снижение в Астрахани до 34 руб./кг. «Понятно, что это сезонное снижение. На каком уровне мы остановимся — сейчас сложно сказать <...>. Объем поступления российских картофеля и овощей “борщевого набора” будут нарастать. Без этой продукции наше население не оставим», — прокомментировал Красильников.



По его словам, посевные работы в этом году начались на две недели позже, чем в прошлом году. При этом они практически завершены: на прошлой неделе картофель в товарном секторе был посажен на более чем 260 тыс. га — это 93% от плановых площадей. С учетом средней урожайности за последние пять лет, по данным Минсельхоза, в 2026-м урожай картофеля составит 8 млн т. Красильников считает этот объем вполне достижимым, несмотря на определенные сложности с обеспечением топливом сельхозпроизводителей. «Каких-то критических отклонений (из-за погоды) мы не наблюдаем. Уже поступает ранняя продукция, в том числе и овощи открытого грунта: белокочанная капуста из Астрахани, Волгограда, Ростова, Краснодара, Дагестана», — сообщил Красильников, добавив, что также на рынок поступают ранние отечественные репчатый лук, морковь, свекла.



Также эксперт сообщил «Агроинвестору», что сейчас импорт картофеля в Россию сохраняется, так как традиционно он длится примерно до начала июля. Основные поставщики — Азербайджан, Египет, Китай (для Дальнего Востока), также есть небольшие объемы из Грузии. В то же время, по данным Россельхознадзора и Минсельхоза, ввоз картофеля относительно прошлого года просел практически в 2,5 раза. Красильников напомнил, что в прошлом сельхозгоду импорт приблизился к рекорду и составил более 900 тыс. т, что крайне негативно отразилось на доходности российских картофелеводов. Абсолютный рекорд был зафиксирован после засухи 2010 года: тогда импорт был на уровне 1,5 млн т.



В то же время Shopper’s со ссылкой на свой источник пишет, что торговые сети попросили у российских производителей в июне дополнительные объемы картофеля: вся прошлогодняя продукция либо распродана, либо низкого качества и не соответствует требованиям ритейлеров. Это обсуждалось в том числе на совещании в Минсельхозе, что изданию подтвердили в агроведомстве. При этом в Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что закупки торговыми сетями российского картофеля в этом году выросли. Доля импорта в ассортименте сократилась практически в два раза, а зарубежные поставки идут преимущественно из Египта, Беларуси и Азербайджана.



Картофелеводы неоднократно предлагали рознице заключать годовые контракты, в которых были бы прописаны сроки поставок, цены и объемы, сказал Shopper’s председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. По его словам, сейчас продукция продается или по объявленным сетями тендерам, которые проходят на их интернет-площадках, или же по агроконтрактам. Во втором случае объемы и цены не определены в графике поставок. «Эти ключевые параметры должны быть закреплены в агроконтрактах с гарантиями и обязательствами обеих сторон по выборке, а сейчас нет гарантий этой выборки ни по объемам, ни по ценам. По этой причине экономически неоправданно хранить продукцию, увеличивая расходы и ожидая, что кому-то понадобится картофель», — заключает эксперт.



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