В России стартовала уборочная кампания

В ближайшее время уборочная кампания начнется в некоторых районах новых территорий М. Стулов / Ведомости

В Крыму стартовала уборочная кампания ранних зерновых, вопрос обеспечения топливом сельхозтехники крымских аграриев находится на контроле совета министров республики, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Хозяйствам всех форм собственности всего предстоит убрать более 577 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур. Наибольшие площади сосредоточены в Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах — 81,6 тыс. га, 66,3 тыс. га и 59,6 тыс. га соответственно», — отметил глава республики (цитата по РИА «Новости»). В сообщении уточняется, что к жатве ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции уже приступили аграрии Красногвардейского района. По словам Аксенова, внутренняя потребность республики в зерне составляет 1,1 млн т. С учетом переходящих остатков и производства зерна в 2026 году профицит превысит 400 тыс. т.



В конце прошлой недели агрохолдинг «Прогресс Агро» сообщал, что компания приступила к уборочной кампании. «Первые комбайны вышли для уборки ячменя в поля ПУ “Север” АО “Рассвет”, расположенные в Кореновском районе Краснодарского края, открывая одну из ключевых страд года. Несмотря на сложные погодные условия, аграрии приступили к работам в запланированные сроки», — говорится в сообщении на сайте компании. Общая площадь уборки ячменя в хозяйствах «Прогресс Агро» составит 3,35 тыс. га, плановый валовой сбор — 23 тыс. т. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в самое ближайшее время уборочная кампания начнется в некоторых районах новых территорий, где погодные условия позволяют выйти в поле.



В конце прошлой недели правительство сообщало, что на совещании с вице-премьером Александром Новаком представители нефтяных компаний озвучили комплекс мер по приоритетному обеспечению внутреннего топливного рынка. «Отдельно рассмотрен вопрос обеспечения сельхозпроизводителей топливом в период проведения сезонных посевных и уборочных работ. Отмечена необходимость бесперебойных поставок для нужд агропромышленного комплекса», — говорится в сообщении на сайте кабмина. По словам Новака, все действующие механизмы должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечивать стабильность поставок и сбалансированный уровень цен для всех участников рынка. 8 июня Минэнерго создало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК для решения проблем с поставками топлива в ряде южных регионов.



В то же время аграрии Ростовской области заготовили только 70 тыс. т дизельного топлива — около 54% от расчетной потребности на период уборки, сообщил региональный Минсельхозпрод. Замгубернатора и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Анна Касьяненко отметила, что на рынке нефтепродуктов фиксируется рост цен и сложности с поставками, чему способствовали внеплановые остановки и снижение производительности ряда крупных НПЗ. Она подчеркнула, что для успешной уборочной важно заранее сформировать запасы топлива. По ее словам, вместе с правительством области принимаются меры по стабилизации ситуации, а хозяйствам рекомендовано максимально использовать имеющиеся мощности для хранения ГСМ. Источник «Агроинвестора» на аграрном рынке также говорит о значительном росте цен на топливо и его нехватке в ряде регионов.



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