Продажи сельхозтехники в России в январе снизились на 42%

Вряд ли в продажах сельхозтехники в этом году произойдет прорыв «Ростсельмаш»

В январе 2026 года продажи российской сельхозтехники снизились на 42,3% относительно 2025-го и составили 5,2 млрд руб. (с НДС), ее экспорт за отчетный период сократился на 29,4%, до 900 млн руб., следует из справки ассоциации «Росспецмаш», с которой ознакомился «Агроинвестор». Наиболее сильную просадку в продажах показали пресс-подборщики — минус 85,5%, машины для внесения удобрений — минус 84,6%, а также опрыскиватели — минус 84,1% и др. Наименьшее сокращение продаж по сравнению с прошлым годом ассоциация зафиксировала в следующих видах техники: культиваторы — минус 19,8%, зерноуборочные комбайны — минус 20,2%, плуги — минус 21,4%. В целом все основные виды сельхозмашин в январе показывали снижение. По оценкам источника «Коммерсанта» на рынке техники, это худший январский результат в деньгах за последние пять лет.



Покупка техники опирается на лизинг, кредиты, и аграрии принимают решение не по ставке ЦБ, которая сейчас ниже, чем в 2025-м, а по итоговой цене финансирования и наличию лимитов и субсидий, сказал изданию аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Не способствует продажам и высокая степень неопределенности на рынке и низкие мировые цены: в частности, зерно продавалось по привлекательной цене в последний раз в 2021—2022 годах, обращает внимание директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин. Коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНива» Геннадий Непомнящий говорит, что падение спроса и цен на основные виды сельхозпродукции сопровождается ростом себестоимости, поэтому аграрии переходят в режим «жесткой экономии».



Закупки техники, как правило, проводятся с конца зимы — весной под посевную и ранние полевые работы, а также осенью после уборочной и продажи части урожая, когда у хозяйств появляется больше денег и они планируют парк на следующий сезон, знает Чернов. Так, уже в феврале продажи будут лучше января, в том числе благодаря выделению правительством дополнительных 2 млрд руб. на поддержку лизинга сельхозтехники в преддверии весенних полевых работ, отмечает партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Впрочем, по мнению Лапшина, несмотря на стимулы, для многих предприятий покупка техники остается малодоступной, а роста цен на зерно в этом году ждать не стоит. Соответственно, несмотря на господдержку, прорывов в продажах сельхозтехники не предвидится.



По итогам прошлого года отгрузки отечественной сельхозтехники на внутренний рынок составили 155,1 млрд руб. — на 21% меньше, чем в 2024-м. Поставки сельхозтехники на экспорт сократились на 13%, до 15,6 млрд руб., писал «Агроинвестор». Снижение продаж наблюдается почти по всей производимой в стране номенклатуре. Так, отгрузки зерноуборочных комбайнов и тракторов внутри страны сократились на 31%, до 2211 и 2773 единиц соответственно, плугов — на 2%, до 2283 штук, сеялок — на 5%, до 3224 единицы. Исключением стали машины для внесения удобрений — их отгрузки увеличились на 44%, до 384 единиц.



Впрочем, Минпромторг рассчитывает, что в этом году спрос на сельхозтехнику вырастет. «Надеемся, что тренды прошлого года, которые мы в конце начали переламывать, в том числе с учетом новых инструментов поддержки, будут максимально закрыты, и мы выйдем в рост, который все ждут», — говорил журналу Поле.рф заместитель руководителя управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Илья Орсик. Он отмечал, что производители техники к этому готовы, в том числе благодаря тем объемам техники, которые за прошлый год скопились на складах.



