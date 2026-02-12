РСХБ: агротехнологии опережающего развития могут повысить рентабельность растениеводства более чем на 21%

Переход от интуитивных решений к управлению на основе данных становится стандартом отрасли Pixabay

Системное внедрение агротехнологий опережающего развития может обеспечить прирост рентабельности в растениеводстве более чем на 21%. Об этом на расширенном заседании итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана рассказал заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Олег Князьков. Также это позволит заложить основу для устойчивого роста в условиях климатической и рыночной волатильности. Аналитики банка изучили 23 ключевые агротехнологии и объединили их в четыре стратегических блока: селекция и генетика; агрохимия и удобрения; инженерные решения, а также цифровизация и искусственный интеллект. Вместе они формируют новую экономику поля — от потенциала урожайности до управляемой себестоимости и прогнозируемого финансового результата.



Так, современные подходы к репродукции семян, сортообновлению и сортосмене позволяют увеличить урожайность до 23% и дают в среднем плюс 11,2% к рентабельности, подсчитали аналитики РСХБ. Они подчеркивают, что именно качество генетики задает «потолок» эффективности: без этой базы последующие инвестиции в удобрения, технику и цифровые решения раскрываются лишь частично.



Использование биостимуляторов, комбинированных химико-биологических решений, а также персонализированных систем питания растений повышает устойчивость посевов и стабильность урожая. Агрономический эффект достигает плюс 20% к урожайности, а вклад в рентабельность составляет до плюс 32% по средствам защиты растений и 7% по удобрениям. Максимальный эффект достигается при сочетании с почвенной диагностикой и технологиями дифференцированного внесения.



Ключевым драйвером долгосрочной эффективности остается мелиорация и модернизация сельхозтехники. Мелиорационные проекты способны повысить рентабельность до плюс 47%. Высокопроизводительная техника, включая элементы автономного управления и использование газомоторного топлива, дает до плюс 32% к рентабельности и позволяет снижать издержки.



Переход от интуитивных решений к управлению на основе данных становится стандартом отрасли, отмечают аналитики РСХБ. Технологии точного земледелия, интернет вещей, аналитика больших данных и прогнозирование урожайности позволяют увеличить последнюю до 25%, сократить затраты более чем на 1,2 тыс. руб./га и добавить до 25% к рентабельности.



Средний объем инвестиций в агротехнологии опережающего развития аналитики оценивают в 17 тыс. руб./га в год, включая капитальные и операционные затраты. При масштабировании на примерно 80 млн га посевных площадей ежегодная потребность в инвестициях превышает 1,2 трлн руб. При этом эффект выражается не только в повышении урожайности, но и в формировании более низкой и устойчивой себестоимости.



При этом одинаковый объем вложений может давать принципиально разный результат в зависимости от сочетания технологий, очередности их внедрения, региональной специфики и уровня подготовки управленческих команд, обращают внимание аналитики. «По нашей оценке, агротехнологии опережающего развития перестали быть опцией для отдельных лидеров рынка. В ближайшие 5-10 лет они станут необходимым условием устойчивости и конкурентоспособности российского растениеводства, а хозяйства и регионы, начавшие этот переход уже сегодня, получат ключевые преимущества на завтрашнем рынке», — уверен Князьков.



