Патрушев: темпы весенних полевых работ в 2026 году опережают прошлогодние

Весенние полевые работы начались в 14 регионах, их темпы опережают прошлогодние. Об ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания, посвященного обеспечению аграриев сельхозтехникой. «В целом мы продолжаем системно выстраивать процессы, направленные на выполнение ориентира указа президента по наращиванию объемов продукции агропромышленного комплекса. Это неразрывно связано с ростом энергообеспеченности отрасли и повышением ее технологичности. Работа ведется в рамках национального проекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», — отметил Патрушев. По его словам, одной из важнейших составляющих эффективного проведения посевной является обеспеченность аграриев сельхозтехникой в необходимом количестве и по доступным ценам.



В том числе Минпромторг с привлечением Минсельхоза и предприятий отрасли занимаются созданием образцов современной российской техники, необходимой для аграриев, отметил вице-премьер, уточнив, что в первую очередь это позиции с традиционно высокой долей импорта. Он добавил, что в прошлом году был разработан первый отечественный селекционный комбайн, а сейчас ведется работа по созданию свеклоуборочного комбайна. Кроме того, реализуются различные проекты по серийному выпуску техники с элементами автопилотирования, что повышает производительность труда.



Также сообщается, что правительство России предлагает меры господдержки, повышающие доступность отечественной техники. Среди них — льготные лизинг и кредитование. Кроме того, Минсельхоз и «Росагролизинг» создают сеть машинно-технологических компаний, которые дают возможность брать технику в аренду под конкретные нужды, что гарантирует ее полноценную загрузку и одновременно экономит деньги аграриев. Вице-премьер поручил Минсельхозу и «Росагролизингу» сформировать план перспективного развития таких организаций в регионах.



По итогам совещания Патрушев поставил задачу сформировать рабочую группу для совместного обсуждения планов развития отечественного сельхозмашиностроения, поиска возможностей снижения себестоимости продукции и внедрения перспективных образцов с учетом запросов отрасли. В ее состав войдут представители ряда федеральных ведомств, научных организаций и отраслевых союзов.



По данным Росстата, в 2025 году доля прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве составила 78,2% что на 3,4 п.п меньше, чем в 2024-м (81,6%). Доля убыточных выросла с 18,4% до 21,8%.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что наиболее сложный момент текущей посевной — это сельхозтехника. Так, в прошлом году ее парк обновлялся крайне низкими темпами — объемы закупок стали худшими за последние 15 лет, а более половины используемых сейчас тракторов и комбайнов старше 10 лет. «Старая техника <...> имеет свойство ломаться, что создает и будет создавать определенные проблемы. В условиях столь активных весенних полевых работ это может стать серьезной проблемой, потому что можно потерять время и, соответственно, потенциальную урожайность», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Кроме того, продолжает он, осложнить проведение полевых работ могут и сильные паводки. Также остро стоит вопрос наличия оборотных средств у сельхозпроизводителей: денег мало, а продажи основной зерновых идут слабыми темпами, цены на них низкие. «Соответственно, с деньгами сложно, а кредиты нужно отдавать», — добавляет Корбут. Тем более, заключает он, в последние годы все большая часть сельхозпредприятий имеет не лучшие финансовые показатели, что ограничивает получение кредитов.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что в январе 2026 года продажи российской сельхозтехники снизились на 42,3% относительно 2025-го и составили 5,2 млрд руб. (с НДС), ее экспорт за отчетный период сократился на 29,4%, до 900 млн руб., следует из справки ассоциации «Росспецмаш». Все основные виды сельхозмашин в январе показывали снижение. По оценкам источника «Коммерсанта» на рынке техники, это худший январский результат в деньгах за последние пять лет. По итогам прошлого года отгрузки отечественной сельхозтехники на внутренний рынок составили 155,1 млрд руб. — на 21% меньше, чем в 2024-м. Поставки сельхозтехники на экспорт сократились на 13%, до 15,6 млрд руб.



