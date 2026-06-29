ИКАР повысил прогноз урожая подсолнечника

Сбор подсолнечника может достигнуть 19,7 млн тонн flickr.com

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз производства подсолнечника в России в сезоне-2026/27 с 19 млн т до 19,7 млн т (16,9 млн т в сезоне-2025/26), но снизил по сое — до 8,2 млн т против 8,8 млн т в прошлом прогнозе (9 млн т). Об этом гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сообщил в ходе годового собрания членов Национального союза свиноводов. Несмотря на ожидаемое снижение урожая сои, объем ее предложения на внутреннем рынке, вероятно, сохранится. Эксперт объяснил это скорым запуском крупного МЭЗа «Содружества» на Дальнем Востоке, вероятным изменением экспортного режима, а также сохранением возможности импорта сои.



Также в ходе своего доклада Рылько сообщил, что последние пару лет растительные масла постепенно дорожают, основной драйвер роста — наращивание производства биотоплива в Европе и США. Кроме того, этому способствует кризис в странах Персидского залива. «Сейчас рынки постепенно успокаиваются. Но пока <...> цены на масла остаются на довольно высоком уровне», — отметил Рылько. Согласно его презентации, тонна российского подсолнечного масла сейчас стоит порядка $1,3 тыс. В то же время рост мировых цен на шрота, вероятно, завершился в ожидании нового урожая. «Нам надо понимать, что может произойти довольно серьезное изменение на рынке рапсового шрота: в Европе, во Франции, засуха, и там урожай может быть довольно серьезно поврежден», — подчеркнул Рылько.



Говоря о зерновых эксперт сообщил, что после текущей инспекции полей ИКАР поменяет оценки. Текущий прогноз — 91,5 млн т пшеницы (91,1 млн т в текущем сельхозгоду), ячменя — 17,7 млн т (19,7 млн т), кукурузы — 15,5 млн т (14,8 млн т), экспорт — 64,2 млн т (61,9 млн т). «Если говорить о зерновых, то ситуация довольно разная. Во-первых, яровая пшеница дает абсолютный рекорд падения посевных площадей — меньше 10 млн га», — сообщил Рылько. За счет выпадающих площадей состоялся рекордный сев более маржинальных подсолнечника и ярового рапса. В то же время, обратил внимание он, отмечается хороший сев озимой пшеницы, площади под которой, наоборот, растут — плюс примерно 100 тыс. га. В результате, скорее всего, снижение посевных площадей под яровой пшеницей будет компенсировано за счет роста урожайности и посевов озимой.



Площади под кукурузой ИКАР оценивает в 2,6 млн га, что примерно соответствует уровню прошлого года. Однако, обращает внимание Рылько, производство этой агрокультуры также претерпевает серьезные структурные изменения: Юг значительно сокращает посевные площади кукурузы из-за климатических изменений, в то время как Поволжье и Дальний Восток — наращивают. Площади ячменя ИКАР оценивает в 6,15 млн га. «Как мы и ожидали, по ячменю была поддержка: в прошлом году <...> сложилась хорошая конъюнктура. Лучше, чем по другим зерновым. Это вылилось в небольшой рост посевных», — отметил Рылько.



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