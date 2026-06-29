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ИКАР повысил прогноз урожая подсолнечника

В то же время производство сои, скорее всего, сократится

| Агроинвестор |

Сбор подсолнечника может достигнуть 19,7 млн тонн
Сбор подсолнечника может достигнуть 19,7 млн тонн

() повысил прогноз производства подсолнечника в России в сезоне-2026/27 с 19 млн т до 19,7 млн т (16,9 млн т в сезоне-2025/26), но снизил по сое — до 8,2 млн т против 8,8 млн т в прошлом прогнозе (9 млн т). Об этом гендиректор Дмитрий Рылько сообщил в ходе годового собрания членов . Несмотря на ожидаемое снижение урожая сои, объем ее предложения на внутреннем рынке, вероятно, сохранится. Эксперт объяснил это скорым запуском крупного МЭЗа «Содружества» на Дальнем Востоке, вероятным изменением экспортного режима, а также сохранением возможности импорта сои. 

Также в ходе своего доклада Рылько сообщил, что последние пару лет растительные масла постепенно дорожают, основной драйвер роста — наращивание производства биотоплива в Европе и США. Кроме того, этому способствует кризис в странах Персидского залива. «Сейчас рынки постепенно успокаиваются. Но пока <...> цены на масла остаются на довольно высоком уровне», — отметил Рылько. Согласно его презентации, тонна российского подсолнечного масла сейчас стоит порядка $1,3 тыс. В то же время рост мировых цен на шрота, вероятно, завершился в ожидании нового урожая. «Нам надо понимать, что может произойти довольно серьезное изменение на рынке рапсового шрота: в Европе, во Франции, засуха, и там урожай может быть довольно серьезно поврежден», — подчеркнул Рылько. 

Говоря о зерновых эксперт сообщил, что после текущей инспекции полей поменяет оценки. Текущий прогноз — 91,5 млн т пшеницы (91,1 млн т в текущем сельхозгоду), ячменя — 17,7 млн т (19,7 млн т), кукурузы — 15,5 млн т (14,8 млн т), экспорт — 64,2 млн т (61,9 млн т). «Если говорить о зерновых, то ситуация довольно разная. Во-первых, яровая пшеница дает абсолютный рекорд падения посевных площадей — меньше 10 млн га», — сообщил Рылько. За счет выпадающих площадей состоялся рекордный сев более маржинальных подсолнечника и ярового рапса. В то же время, обратил внимание он, отмечается хороший сев озимой пшеницы, площади под которой, наоборот, растут — плюс примерно 100 тыс. га. В результате, скорее всего, снижение посевных площадей под яровой пшеницей будет компенсировано за счет роста урожайности и посевов озимой.

Площади под кукурузой оценивает в 2,6 млн га, что примерно соответствует уровню прошлого года. Однако, обращает внимание Рылько, производство этой агрокультуры также претерпевает серьезные структурные изменения: Юг значительно сокращает посевные площади кукурузы из-за климатических изменений, в то время как Поволжье и Дальний Восток — наращивают. Площади ячменя оценивает в 6,15 млн га. «Как мы и ожидали, по ячменю была поддержка: в прошлом году <...> сложилась хорошая конъюнктура. Лучше, чем по другим зерновым. Это вылилось в небольшой рост посевных», — отметил Рылько.

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