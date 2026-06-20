Производство плодов и ягод вырастет до 3 млн тонн к 2030 году

В прошлом году урожай яблок составил 1,9 млн тонн Pixabay

Товарное производство плодов и ягод в России в течение четырех лет может вырасти до 3 млн т в год с нынешних 2,1 млн т. Такой прогноз во время выставки «PRO Яблоко» озвучил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин. Драйвером роста в садоводстве ведомство называет интенсивные и суперинтенсивные технологии, доля которых в новых закладках садов достигла 95%. Шесть лет назад на интенсивные технологии приходилась только половина закладываемых садов. По расчетам чиновников, до 2030 года садоводы заложат еще примерно 40 тыс. га насаждений по современным технологиям.



По ключевой культуре промышленного садоводства — яблокам — министерство рассчитывает достичь самообеспечения в 2028 году. К 2030-му сбор яблок вырастет до 2,7 млн т, оценил перспективы сектора Разин. Он также отметил, что высоким потенциалом импортозамещения обладает промышленное производство ягод. В прошлом году организованный сектор (сельхозорганизации и КФХ) показал максимальный результат, увеличив сборы до 26,5 тыс. т.



В прошлом году урожай яблок составил 1,9 млн т. Минсельхоз оценивал, что аграрии обеспечивают потребности российского рынка на 83%. Производство яблок в стране стабильно увеличивается со второй половины 2010-х. В 2020 году, по данным ведомства, товарный сбор составлял 1,2 млн т, к 2023-му он увеличился до 1,79 млн т. Агентство BusinesStat оценивают емкость рынка в России в 2,2 млн т.



Фактическое производство яблок способно вырасти до 3 млн т уже через два года при благоприятных погодных условиях, сказал «Агроинвестору» президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала (АППЯПМ) Игорь Муханин. Официальная статистика, по его словам, не фиксирует продукцию, которую продают за наличный расчет на рынках. По мнению главы ассоциации, сбор яблок в прошлом году составил 2,5 млн т. «В течение трех лет нам препятствует погода. В том числе весенние заморозки», — отметил он. При этом рисков перепроизводства в АППЯПМ не видят, поскольку отечественная перерабатывающая индустрия обеспечена российским сырьем лишь на 20%.



В отличие от стабильно растущего яблочного сегмента, товарное ягодоводство рискует столкнуться со стагнацией из-за нехватки рабочих рук и регуляторных барьеров, рассказала «Агроинвестору» руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Отрасль, по ее словам, испытывает дефицит сборщиков, особенно после введения ограничений на привлечение иностранных рабочих. Дополнительный барьер — фактическое отсутствие в России зарегистрированных средств защиты растений для ягодных культур. Действующие правила сертификации делают вывод новых препаратов нерентабельным, поскольку стоимость процедур многократно превышает емкость рынка, отметила Козий. «У ягодных хозяйств нет доступа к финансированию. Выращиванием ягод занимаются небольшие и средние хозяйства, банкам не выгодно с ними работать. Финансовые организации рассматривают, как правило, суммы от 100 млн руб., а лучше — от миллиарда», — отметила она.



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