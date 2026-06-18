«Дамате» оценивает теневой рынок баранины в 90 млрд рублей

Около 80% рынка баранины остается в серой зоне Pixabay

Объем теневого рынка баранины в России может составлять 90 млрд руб. — такую оценку дал основатель группы компаний «Дамате» Наум Бабаев. По его словам, многие фермеры, занимающиеся производством этого вида мяса, работают в тени. По оценке Росстата, в России производят 200 тыс. т баранины в год, но через убойные пункты, согласно ФГИС «Меркурий», проходит только 40 тыс., обратил внимание он. «Еще 10 тыс. т вывозятся “в живке”. Получается, 150 тыс. т мяса куда-то пропадают, в деньгах это примерно 90 млрд руб. Это объем теневого рынка. Вывести его в белый оборот очень сложно», — сказал Бабаев в интервью «Коммерсанту».



При этом выводить из теневого рынка «фермеров, которые никому не верят», очень тяжело, отметил он. По словам Бабаева, люди плохо реагируют на попытки государства завести их в систему электронного учета, начинают больше прятаться. Он допустил, что недостаточно стимулирующих мер, и «нужна какая-то прямая субсидия». «Есть инструменты, которые компенсируют часть расходов, но они предполагают сложный сбор документов. Фермеры — это люди в рабочей одежде, в полях, заниматься бухгалтерией им часто не так просто», — пояснил Бабаев.



Ранее президент Национального союза овцеводов (НСО) Харон Амерханов говорил «Агроивнестору», что около 80% рынка баранины остается в «серой» зоне. «Потребность рынка в этом виде мяса составляет около 750 тыс. т с учетом новых регионов, — утвержал эксперт. — А у нас только за период 2023—2025 годов объемы упали с 203 тыс. т до 195 тыс. т в убойном весе, то есть дефицит этого вида мяса в стране доходит до 73%». В пересчете на человека в год потребление не превышает 1,3 кг, тогда как рекомендуемая Минздравом норма — 5 кг. Для сравнения, в Средней Азии этот показатель находится в пределах 7,5-8 кг/чел. в год, а среднемировой показатель — 2,3 кг.



В то же время президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее говорил «Агроинвестору», что сейчас в России есть долгосрочный тренд развития подотрасли МРС (мелкого рогатого скота) за счет увеличения производства баранины в промышленных комплексах, создания цепочки от селекционно-генетических центров до племенных хозяйств и ферм на откорм. «Эта система выстраивается пятый-шестой год в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии <...>. Это уже дает свои результаты, но они пока не ощутимы в масштабе страны, поскольку прирост компенсируется падением в сегменте откорма у фермеров», — говорил эксперт. По его словам, выпасной откорм МРС на пастбищах показывает снижение из-за того, что молодежь все реже хочет продолжать семейные традиции овцеводства. Но этот вызов впоследствии будет нивелирован переходом на промышленное производство, которое еще и будет встраиваться в систему прослеживаемости. Сейчас, обращал внимание Далеев, остро стоит проблема неучтенного скота, но уже в этом году можно ожидать прирост данных по поголовью за счет обязательного чипирования и учета животных.



Также Давлеев рассказал, что с конца 2025-го цена на баранину постепенно снижается. Это связано с тем, что довольно значительные объемы этого вида мяса, которые ранее экспортировались в Иран, остались на российском рынке. «Самая большая проблема в этом секторе — практически полное отсутствие цивилизованных, прямых и регулярных поставок баранины в торговые сети. Значительная часть этой продукции продается “частниками”: на рынках, в лавках. Поэтому перед отраслью стоят два вызова: во-первых, усилить интеграцию производственных площадок и фермеров в единую цепочку, во-вторых, выстроить не сезонную, а систематическую реализацию правильно разделенного мяса в торговые сети», — резюмировал эксперт.



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