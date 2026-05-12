«Народный фермер» просит освободить малые хозяйства от обязательной маркировки продуктов

Минпромторг предлагает значительно расширить перечень продуктов, подлежащих обязательной маркировке

Ассоциация «Народный фермер» обратилась к президенту Владимир Путин с просьбой рассмотреть вопрос о формировании реестра сельхозпредприятий, освобожденных от обязанности маркировать товары в системе «Честный знак». Аналогичный подход применяется к ремесленникам — они не обязаны маркировать свою продукцию. Обращение (копия есть у «Агроинвестора») было подготовлено для предотвращения ухода малых фермерских хозяйств с рынка, дальнейшего сокращения легального рынка, а также для обеспечения продовольственной безопасности. Так, в письме говорится, что, согласно новому предложению Минпромторга, обязательную маркировку могут ввести для замороженных овощей и овощных смесей, фруктов, ягод и грибов, мороженой и подмороженной рыбной продукции, а также продукция из мяса птицы, полуфабрикатов и вторых блюд из них, мяса КРС, свинины, баранины и субпродуктов.



В своем письме «Народный фермер» указывает, что в ряде регионов работа системы маркировки фактически парализована из-за нестабильного мобильного интернета и отсутствия технической возможности прокладки выделенных линий связи. Периодические сбои в работе системы «Честный знак» делают невозможным ввод продукции в оборот. Кроме того, внедрение системы потребовало от малых хозяйств расширения штата, закупки оборудования и других дополнительных расходов. В результате часть хозяйств была вынуждена полностью прекратить переработку, перейти к реализации сырья или сократить ассортимент продукции. Также, как отмечается в письме, система маркировки фиксирует перемещение упаковки, но не гарантирует подлинность содержимого.



По мнению исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, инициативы по расширению перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке, требуют тщательной проработки и анализа, в том числе совместно с отраслевым сообществом. «Важно обеспечить баланс между защитой потребителей, поддержкой бизнеса и эффективностью государственной политики», — прокомментировал он «Агроинвестору». По словам Вострикова, каждую категорию товаров и отдельные товарные позиции необходимо внимательно оценивать с точки зрения технической возможности маркировки, экономической целесообразности, готовности инфраструктуры и эффективности для потребителей. Только после такого анализа можно говорить об оправданности маркировки тех или иных товарных групп.



В пресс-службе ЦРПТ отмечают, что система «Честный знак» создавалась для защиты легального рынка, потребителей и производителей от недобросовестной конкуренции, а не для усложнения работы добросовестного бизнеса. При этом тезис о «парализации» работы производителей из-за отсутствия интернета, по мнению Центра, не соответствует реальной архитектуре системы: для работы с маркировкой предусмотрены оффлайн-сценарии. Что касается нагрузки на бизнес, то затраты на код маркировки составляют 50 коп. на единицу продукции и, как утверждают в ЦРПТ, не могут приводить к удорожанию производства на 30-50% — такую оценку приводит «Народный фермер». Основные инвестиции на начальном этапе действительно связаны с настройкой процессов и оборудования, однако для малого бизнеса доступны готовые решения стоимостью около 30 тыс. руб. Они не требуют создания IT-подразделения или найма дополнительных специалистов. Кроме того, государство и оператор системы предоставляли льготные условия внедрения, бесплатные сервисы и длительные переходные периоды.



При этом отсутствие маркировки не означает отсутствие расходов. «Нелегальный рынок всегда оплачивается добросовестными производителями — через демпинг, фальсификат и потерю доли рынка. Именно поэтому после введения маркировки в различных товарных группах фиксировался рост легального сегмента и обеление отраслей. По оценке НИУ ВШЭ, доля нелегального оборота в маркируемых отраслях снизилась с 26% до 9%», — отметил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.



Он также напомнил, что маркировка обеспечивает прослеживаемость продукции по всей цепочке поставок, позволяет выявлять несоответствия между объемами сырья и готовой продукции, блокировать продажи нелегальных и просроченных товаров, а также оперативно выявлять попытки незаконной деятельности. По словам Юсупова, только благодаря разрешительному режиму уже были заблокированы миллиарды единиц небезопасной или нелегальной продукции. Кроме того, доля фальсификата в молочной отрасли, по данным ЦРПТ, снизилась с 30% до введения маркировки до 0,002% в настоящее время.



«При этом отраслевая специфика малых фермерских хозяйств действительно требует отдельного внимания. Именно поэтому для небольших производителей уже действуют различные послабления, переходные периоды и упрощенные механизмы работы. Диалог с отраслью продолжается, и система дорабатывается с учетом практики применения», — говорит Юсупов. Однако, заключает он, освобождение отдельных категорий производителей от маркировки создает серьезный риск появления неконтролируемого канала оборота продукции, через который на рынок может попадать фальсификат. Это ставит легальный бизнес в неравные условия и снижает уровень защиты потребителей.



На прошлой неделе Владимир путин в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым отметил, что развитие системы маркировки товаров «Честный знак» является очень важной работой, при этом механизмы нужно совершенствовать. «Это очень важная работа. Но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать», — сказал глава государства.



