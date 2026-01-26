Фальсификатом считается намеренное введение в заблуждение и сокрытие истинного состава продукта Е. Разумный / Ведомости

С 2016 по 2025 год Роскачество исследовало более 1,3 тыс. торговых марок молочной продукции, наибольшая доля фальсификата среди них была обнаружена в 2022-м (14%), меньшая — в 2019-м (4%). «Доля фальсификации совокупно составляет 9% от общего числа исследованных товаров», — рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе организации. По ее данным, чаще всего за период с 2016 по 2025 фальсифицировались сыр для пиццы — 45% товаров от общего числа исследованной выборки. На втором месте сливочное масло (эконом-сегмент) — 30%, на третьем — сыры «Гауда» и «Эдам» (эконом-сегмент) — 28%, на четвертом — ультрапастеризованное молоко — 23%, на пятом — шоколадный пломбир — 20%. Фальсификация не была обнаружена в категориях творожный сыр, сливки, творог, сыр «Маасдам», йогурт без наполнителя, творог для детей, кефир для детей, ряженка, йогурт клубничный питьевой и ложковый, сыр «Тильзитер» (в 2020 году), глазированные сырки, творожная масса, сыры с плесенью «Бри».



«При покупке товара важно обращать внимание на маркировку. Например, если на упаковке вместо слово “молоко” написано “молочный продукт” или “молочный напиток”, это уже не цельный продукт, а с содержанием добавок. При этом такая маркировка допустима — таким образом производитель не вводит потребителя в заблуждение, а информирует, что в составе содержатся добавки», — говорят в пресс-службе Роскачества. Фальсификатом же считается намеренное введение в заблуждение и сокрытие истинного состава продукта.



«Во-первых, когда говорят о проценте фальсификата, то надо разобраться, от какой базы и по какой методологии они считаются, — рассуждает гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. — 9% — это от чего и за какой период?». Так, продолжает он, если речь идет о статистике исследований с 2016 года, то оценка на всем объеме образцов за 10 лет — это неверная методология. Если речь о цифре за 2025 год, то нужно детализировать расчет, так как в прошлом году исследовались достаточно узкие группы продукции и только по ним одним общий вывод о ситуации на рынке делать нельзя.



«По нашим оценкам, доля фальсификата за последние пять лет существенно снизилась, но в 2025 году произошел незначительный ее рост из-за возникшего дефицита молочного жира на рынке, причиной которого среди прочего стал резко возросший спрос на сливочное масло», — прокомментировал Белов «Агроинвестору». По его словам, «Союзмолоко» много внимания уделяет этой проблеме и для ее решения, помимо инструментария «Меркурия», предложены еще два: усиление практики лабораторного контроля на наличие фальсификации в рамках Хартии участников рынка молочной продукции (саморегулирование) и увеличение ставки НДС на молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира и спреды с 10% до 22% (госрегулирование).



Последняя мера предусматривает доначисление НДС на те продукты, которые мимикрируют под молочные, но на самом деле являются либо молокосодержащими с ЗМЖ (до 50% заменителя молочного жира), либо вообще не относятся ни к молочным, ни к молокосодержащим с ЗМЖ: (почти 100% замена молочного жира растительным или альтернативным животным). Белов рассчитывает, что эти меры позволят снизить уровень фальсификата до минимального, что позволит заложить долгосрочный тренд на рынке.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

