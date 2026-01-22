разделы

Вебинар «Проблемы реализации права на выкуп земли из аренды»
Россельхозбанк рекордно увеличил кредитование молочной отрасли

В прошлом году было направлено 180 млрд рублей

Государство сохраняет поддержку отрасли, чтобы она оставалась привлекательной для инвесторов
в прошлом году направил в молочную отрасль более 180 млрд руб. — на рекордные 64% больше, чем годом ранее. Свыше 40% всего объема финансирования было выдано по льготной ставке, рассказал председатель правления банка Борис Листов на полях III Форума лидеров молочной индустрии. «Мы наблюдаем постепенное восстановление активности предпринимателей и рост спроса на кредитование, прежде всего — крупных агрохолдингов, которые расширяют мощности и модернизируют производства», — отметил он. Также банк выдал более 38 млрд руб. предприятиям малого и среднего бизнеса.

В топ-10 регионов по объему привлеченных в прошлом году в молочную отрасль средств вошли Москва и Московская область (66,8 млрд руб.), Воронежская область (17,2 млрд руб.), Калининградская область (16,2 млрд руб.), Татарстан (6,9 млрд руб.), Удмуртия (6,6 млрд руб.), Ярославская (6,1 млрд руб.), Свердловская (5,3 млрд руб.), Кировская (4,4 млрд руб.), Новосибирская (3,6 млрд руб.) области и Краснодарский край (3,5 млрд руб.).

За 25 лет при поддержке Россельхозбанка в стране было реализовано более 2,5 тыс. проектов по строительству и модернизации комплексов КРС молочного и смешанного направления, а также производств по переработке молока. На эти цели банк направил около 1,1 трлн руб. Благодаря этому действующие предприятия дают рынку 7,7 млн т сырого молока и 520 тыс. т молочных продуктов в год, оценили в .

По оценке Минсельхоза, самообеспеченность России молоком в 2025 году достигла 85,3% при плановом показателе Доктрины продовольственной безопасности в 90%. Производство составило 34,3 млн т, согласно поставленным задачам, к 2030-му оно должно увеличиться до 38,5 млн т, что будет непросто, напомнила в ходе Форума глава агроведомства Оксана Лут. План на этот год — 35 млн т. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что государство сохраняет поддержку отрасли, чтобы она оставалась привлекательной для инвесторов.

