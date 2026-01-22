Представители агробизнеса вошли в рейтинг работодателей

В список попал 41 работодатель из отрасли «Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании» Е. Разумный

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты Рейтинга работодателей России за 2025 год, в который вошли 1792 российские компании из 41 отрасли и 69 регионов. В том числе в список попал 41 работодатель из отрасли «Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании» - на одну компанию больше, чем годом ранее.



Оценка компании, на основании которой она получает место в Рейтинге, складывается из результатов четырех исследований: анкетирование HR-специалистов, опрос eNPS текущих сотрудников, отзывы бывших сотрудников и голосование соискателей hh.ru. В рамках общероссийского голосования соискателей за компании было отдано почти 693 тыс. голосов — на 7 тыс. больше, чем в 2024 году.



В категории крупнейших компаний (более 5 тыс. сотрудников) среди представителей агробизнеса лидером стала группа «Черкизово», занявшая 11-е место со 110,31 балла. У Альфа-Банка, занявшего первое место в целом по этой категории, 125,11 балла. Также в список крупнейших вошли «Русагро» (32 место), «Агроэко» (61), «Дамате» (158), «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (162), «Дороничи» (164) и ГК «Рост» (167). Всего в этой категории в рейтинге 169 финалистов из всех отраслей.



Среди финалистов в категории крупных компаний (от 1001 до 5 тыс. сотрудников) — 14 представителей АПК, лучший результат (66 место из 426 участников) у агрохолдинга «Белая Дача». Он набрал 106,05 балла, тогда как лидер этого списка «СберМаркетинг» - 119,9 балла. Далее в рейтинге идут «Инарктика» (127 позиция), «Очаково» (166), СМАРТ (180), агрохолдинг «Русское поле» (195), «Ровеньки-маслосырзавод» (246), «НВК Ниагара» (248), «Владхлеб» (276), «Астон» (285), «Камский бекон» (347), холдинг «Афанасий» (369), агрофирма «Ариант» (389), ХК «Чистополье» (401) и ГК «Атлантис» (411).



Еще 11 игроков АПК стали финалистами в категории средних компаний (от 251 до 1 тыс. сотрудников). Самый высокий показатель — пятое место и 117,96 балла — у компании «Увелка». Также в список вошли «Тульский винокренный завод 1911» (27 место), кондитерская фабрика «Конфаэль» (186), «Лебедяньмолоко» (230), «Ви Фрай» (254), «Волков» (258), «Гринфилдс-Логистика» (260), «НьюБио» (301), ГК Barinoff (383), «Деметра-Холдинг» (470) и «Сыктывкархлеб» (554). Всего в рейтинге в этой категории 597 финалистов.



Среди небольших компаний, в которых работает от ста до 250 человек, в рейтинге 600 финалистов, из них девять представляют АПК. Лучший показатель у Tasty Coffee — 18 место и 110,86 балла. У лидера в этой категории — компании «Афиша» - 118,6 балла. Также участниками списка от АПК стали Э.П.Ф (137 место), ГК «ПроАгро» (296), Ruseed (365), ВитОМЭК (412), «Вкусная еда» (420), «Истринская сыроварня» (475), «Курский молочный завод» (500) и «Арсенал Атлета» (597).



Кроме того, в рейтинге представлено 80 компаний отрасли «FMCG, производство и торговля товарами повседневного спроса, включая упакованные пищевые продукты и напитки». Лучшие позиции среди крупнейших игроков рынка продовольствия у компаний Mars (10 место), «Балтика» (26), «АБ ИнБевЭфес» («Напитки вместе», 46), «Логика молока» (53), Novabev Group (69), ГК «Ренна» (97), «Черноголовка» (112). В категории крупных компаний самые высокие позиции у «Алкогольной Сибирской Группы» (28 место), «Абрау-Дюрсо» (43), Hochland (52).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

