Экспорт молочной продукции превысил $500 млн

Отгрузки молочной продукции за рубеж в 2030 году могут превысить $730 млн Е. Разумный / Ведомости

Россия в 2025 году, по предварительным данным, экспортировала молочной продукции более чем на $500 млн, поставки шли почти в 100 стран, сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин на Третьем Форуме лидеров молочной индустрии. «Молочная отрасль пока не является лидером аграрного экспорта. На молочную продукцию приходится 1,2% от общего объема экспорта продукции АПК. В 2025 году экспорт превысил $500 млн. У нас еще нет данных по поставкам в ЕАЭС в декабре, но учитывая, что это основное экспортное направление, можно быть уверенным, что итоговая цифра будет больше $500 млн», — приводит его словам Milknews. Даже без декабрьских данных по ЕАЭС экспорт уже превысил объем за весь 2024 год, уточнил Ильюшин.



Основу экспорта составляют сыры и творог (32% от общего объема), кисломолочная продукция (24%) и мороженое (15%). С учетом того, что значительные объемы мировой торговли приходятся на сухую молочную продукцию, ее доля в нашем экспорте тоже будет расти. Потенциал российского вывоза сухой молочной продукции — сыворотки, сухого обезжиренного и сухого цельного молока — к 2030 году «Агроэкспорт» оценивает в сумму свыше $140 млн, что в 2,5 раза больше, чем в 2025-м.



По оценке «Агроэкспорта», в целом поставки молочной продукции за рубеж в 2030 году могут превысить $730 млн, что почти в полтора раза выше уровня прошлого года. В число перспективных направлений кроме традиционных рынков входят Китай, Алжир, Египет, Саудовская Аравия, Турция, страны Юго-Восточной Азии.



По данным Россельхознадзора, поставки за рубеж молочной продукции в 2025 году составили 191,9 тыс. т против 195,6 тыс. т в 2024-м. В частности, на внешние рынки было направлено более 74,1 тыс. т кисломолочной продукции (пахты, йогурта, кефира, сметаны), что соответствует показателю предыдущего года, свыше 37,8 тыс. т молочной сыворотки и пермеата (рост на 33,7%). Также отгружено более 36 тыс. т молока и несгущенных сливок и почти 22,8 тыс. т сыра (26,5 тыс. т в 2024-м).



Ключевым фактором, повлиявшим на динамику поставок в прошлом году, стало серьезное укрепление рубля — при курсе в 78-80 руб./$1 экспортерам сложно формировать конкурентоспособные цены, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. Прежде всего, это повлияло, на поставки сухого молока в страны дальнего зарубежья, поскольку для этой продукции цена является ключевым фактором. Кроме того, сказались новые торговые барьеры (в том числе административные), например, рост контрафакта российской продукции в Китае, снижение предельных максимальных наценок на импортную пищевую продукцию в Беларуси, что снизило заинтересованность участников торговли в республике в приобретении российских пищевых продуктов, отметил он.



