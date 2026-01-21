В России есть предпосылки для увеличения потребления с 255 кг до 274 кг молочной продукции на человека в год Е. Разумный / Ведомости

Самообеспеченность России молоком в 2025 году достигла 85,3% при плановом показателе Доктрины продовольственной безопасности в 90%, следует из презентации министра сельского хозяйства Оксаны Лут, представленной на III Форуме лидеров молочной индустрии. Производство в прошлом году составило 34,3 млн т. Это одно из направления наряду с плодами и ягодами, а также семенами, по которому уровень продовольственной безопасности пока не достигнут, отметила глава агроведомства.



К 2030 году предстоит увеличить производство до 38,5 млн т, экспорт молочной продукции в пересчете на молоко должен вырасти с 0,6 млн т по итогам прошлого года до 1,2 млн т. «Никто не говорит про перепроизводство, все считают, что мы можем дальше расти, <…> все хотят развиваться», — добавила Лут, отметив, что эти задачи выполнимы, если все в плюсе и зарабатывают по всей цепочке от производства сырья и молочной продукции до экспортеров.



Увеличить производство молока-сырья более чем на 4 млн т непросто, признала Лут. «В этом году наши планы составлены так, что мы должны прийти к 35 млн т, у нас есть для этого животноводческие проекты, есть проекты, которые уже введены и заполняются животными, есть проекты в высокой степени реализации, которые будут запущены в этом году. Поэтому мы считаем, что это достижимо, но дальше тоже непростая задача, потому что нужно увеличить производство еще на 3,5 млн т за оставшиеся четыре года. Линейно это сделать невозможно», — подчеркнула министр, уточнив, что необходимо работать со стадом и повышать эффективность производства.



Переработка молока также увеличивается, хотя, по словам Лут, «можно было бы расти больше», но все ограничивается спросом. Согласно планам Минсельхоза, представленным в презентации, к 2030 году выпуск питьевого молока должен достигнуть 6,33 млн т (6,16 млн т в 2025-м), сухого молока и сливок — 288 тыс. т (213,2 тыс. т), сливочного масла — 355 тыс. т (340,6 тыс. т), сыров — 927 тыс. т (870,4 тыс. т).



Если смотреть на общий рынок России и Беларуси, у которой также есть планы по увеличению производства молока, то в 2030 году совокупное производство должно увеличиться до 49 млн т с 43,5 мл т в 2025-м, внутреннее потребление — с 43,2 млн т до 46,4 млн т. В России есть предпосылки для увеличения потребления с 255 кг до 274 кг молочной продукции на человека в год, но сейчас активно распространяется идея, что молоко не очень полезно, и в возрасте после 35 лет молочную продукцию вообще нужно исключить из рациона, рассказала Лут. Отрасль не должна упустить из вида этот момент, чтобы все усилия по продвижению молочной продукции не оказались разрушены, обратила внимание министр.



Общие «излишки» молока в России и Беларуси с учетом импорта около 1,1 млн т из третьих стран в 2030 году, согласно расчетам, вырастут с 1,4 млн т до 3,7 млн т. «Мы можем прийти к тому, что будет перепроизводство, а это никому не нужно. Поэтому необходимо развивать экспорт, чтобы внутренний рынок был стабильным», — акцентировала глава Минсельхоза. Одним из наиболее эффективных путей завоевания иностранных рынков могут стать инвестиции в переработку российского молока за рубежом, считает она. Такая возможность сейчас обсуждается, в том числе рассматривается вариант поддержки таких вложений льготным кредитованием, уточнила министр.



