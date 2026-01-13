Значительного роста цен на молочную продукцию не ожидается

Сильный курс рубля не способствует экспорту молочной продукции в условиях рекордных запасов М. Стулов / Ведомости

Последние два-три месяца закупочные цены на молоко снижаются, и из-за этого значительного повышения цен на молочную продукцию не ожидается. Об этом РБК сообщил гениректор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко. «Возможна небольшая корректировка в связи повышением НДС и тарифов с нового года», — добавил он. По его словам, в Новосибирской области реализация молока находится практически на уровне 2024 года и составляет более 1,7 тыс. т в сутки, что полностью перекрывает потребность переработчиков в сырье.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что отраслевое объединение действительно наблюдает фазу коррекции цен, которая началась в четвертом квартале 2025 года. «Это естественная реакция рынка на сложившийся в течение года дисбаланс, когда рост производства сопровождался снижением потребительского спроса, что привело к накоплению товарных запасов. Кроме того, укрепление рубля привело к снижению объемов экспорта и росту импортных поставок, что оказало дополнительную нагрузку на рынок», — прокомментировал Белов «Агроинвестору». «Союзмолоко» в ближайшие два-три месяца ожидает стабилизации ситуации на рынке сырья и рассчитывает на восстановление спроса на готовую продукцию. Однако свое давление продолжают оказывать сильный рубль и рекордные запасы на складах. «Мы считаем, что 2026 год пройдет в поиске нового баланса рынка», — добавил эксперт.



Между тем, операционная себестоимость производства молока (RMCI), по предварительным данным аналитического центра «Союзмолоко», в 2025 году оставалась в среднем на 9% выше уровня 2024-го, в том числе в первом полугодии — на 11% к 2024-му, во втором — на 7%. При этом по итогам ноября динамика цен на сырое молоко показала сопоставимый темп: она превысила уровень того же периода 2024-го на 8,7%, абсолютный уровень цен составил в среднем 46,8 руб./кг (3,7% жир, 3,2% белок).



Вместе с тем наблюдаемая в ноябре-декабре коррекция цены в сторону понижения оказывает отрицательное влияние на финансовую устойчивость и доходность производителей молока. Стабилизация операционных затрат, как уточняет «Союзмолоко», в ноябре была обусловлена снижением стоимости энергоресурсов и цен на отдельные компоненты кормов. При этом сохранение инфляционных процессов в экономике сдерживало темпы оптимизации затрат. Кроме того, влияние на них по-прежнему оказывали высокие расходы на обслуживание кредитов.



