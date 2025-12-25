ФАС: наценки на продукты «первой цены» в торговых сетях снизились до 4,7%

С начала года потребительские цены в России выросли на 5,58% А. Орлов / Ведомости

В 2025 году наценка федеральных торговых сетей на продукты «первой цены» составила 4,7% против 17,5% в 2021-м, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Это стало результатом комплексной работы ФАС России с участниками рынка. Ведомство регулярно запрашивает информацию для анализа ценообразования, рассылает предупреждения о недопустимости необоснованного завышения цен в периоды повышенного спроса. Также служба взаимодействует с крупнейшими сетями по вопросам развития практики заключения двусторонних долгосрочных договоров поставки и добровольных ограничений наценок», — говорится в сообщении.



Обязательства по ограничению наценок в пределах 5% на отдельные позиции в каждой категории социально значимых продуктов соблюдает группа Х5; «Магнит», «Ашан» и «Атак» ограничивают ее в четырех категориях — хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, сахар-песок и «борщевой набор». Кроме того, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Атак» установили наценки до 10% на отдельные позиции в каждой категории социально значимых товаров, а «Бристоль», «Магнолия», «Азбука вкуса», «Мария Ра» — в некоторых категориях, отметили в ФАС. Также ведомство уточняет, что региональные власти заключают с производителями продуктов питания, поставщиками и ритейлерами соглашения о стабилизации цен в рамках разработанного ФАС постановления правительства.



По данным Росстата, инфляция в России с 16 по 22 декабря составила 0,2%, с начала месяца потребительские цены выросли на 0,31%, с начала года — на 5,58%. За период с конца декабря 2024-го по 22 декабря 2025-го активнее всего дорожали мороженая неразделанная рыба — плюс 17%, говядина — 13,59%, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — 12%. При этом цены на капусту упали на 27,98%, картофель стал дешевле на 2,01%, свежие огурцы — на 13,37%. В целом вся группа овощей за этот год показывает снижение цен.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее в интервью «Известиям» говорил, что фиксация цен на продукты может привести к сокращению их производства и отсутствию на полках магазинов. По его словам, можно использовать более понятные механизмы. Например, более 70 регионов уже заключили соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на различные виды социально значимых продовольственных товаров. Еще одной действенной мерой могут быть долгосрочные контракты между поставщиком и продавцом по стоимости, зафиксированной на весь срок его действия. Такой подход нивелирует риски сильных ценовых колебаний и для поставщиков, и для торговых сетей. Кроме того, по его словам, одной из оправданных мер для сдерживания скачков цен можно считать льготный импорт, но главное — вовремя принимать решения по его применению.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов тогда говорил «Агроинвестору», что, по его мнению, для сдерживания роста цен следует развивать конкурентность рынка, где цены формируются естественным путем на основе соотношения спроса и предложения. Это позволяет стимулировать рост объемов производства, обеспечивать стабильное снабжение магазинов и поддерживать качество продукции на высоком уровне.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов также уверен, что залогом эффективного сдерживания цен являются рыночные механизмы на основе конкуренции за потребителя, которые также лежат в основе долгосрочных договоренностей ритейлеров с поставщиками. В целом, по его мнению, долгосрочные контракты — перспективный и действенный инструмент снижения ценовой волатильности на рынке, и торговые сети активно развивают такую практику совместно с поставщиками. Доля таких договоров в объеме продаж социально значимых продуктов высокая, добавляет он. Например, в 2025 году в категории картофеля она доходила в зависимости от сезона до 70%, по тушке цыпленка‑бройлера — до 87%, куриного яйца — до 86%, по луку, моркови, свекле и капусте — от 65% до 75%.



