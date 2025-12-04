АКОРТ: минимальная стоимость салата «Оливье» за год выросла на 2,1%

Умеренному удорожанию блюда способствовало снижение цен на сезонные овощи, яйца и майонез Е. Разумный / Ведомости

Минимальная стоимость продуктов для приготовления четырех порций салата «Оливье» в крупных торговых сетях выросла за год на 2,1%, до 363 руб., показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В эту сумму входят картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез. При подсчетах учитывались цены на самые доступные продукты «первой цены».



Умеренному удорожанию блюда способствовало снижение цен на сезонные овощи, яйца и майонез. Картофель за год подешевел на 31%, лук — на 22%, морковь — на 19%, яйца стали дешевле на 14%, майонез — на 13%, сравнили аналитики. При этом подорожали консервированный горошек (+22%), маринованные огурцы (+14%) и вареная колбаса (+2%).



По данным Росстата, в среднем по стране с учетом всех каналов продаж набор продуктов для аналогичного количества «Оливье» стоит 618 руб., что на 41% выше, чем при покупке продуктов для него в сетевом ритейле, отмечает АКОРТ. Так, минимальная стоимость вареной колбасы весом 300 г в торговых сетях составляет 77 руб., что на 55% ниже ее средней стоимости по рознице в целом, а банка маринованных огурцов обойдется минимум в 132 руб. — на 34% дешевле, чем в среднем по стране.



Между тем, Минсельхозпрод Подмосковья подсчитал, что шесть порций «Оливье» в регионе обойдется примерно в 663 руб. против 673,2 руб. в прошлом году. Расчет основан на данных о средней стоимости продуктов в четырех крупных розничных торговых сетях региона.



«Второй год подряд мы наблюдаем минимальный рост стоимости новогоднего набора для “Оливье”, значительно ниже инфляции, что свидетельствует о системной работе ритейлеров по выстраиванию эффективных цепочек поставок и качественном взаимодействии с производителями, — прокомментировал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. — Это позволяет не только удерживать доступные цены, но и сглаживать ценовые колебания, которые неизбежно возникают на рынке».



