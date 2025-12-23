Дмитрий Патрушев: фиксация цен на продовольствие может привести к отсутствию товаров на полках

Залогом эффективного сдерживания цен являются рыночные механизмы на основе конкуренции А. Гордеев / Ведомости

Фиксация цен на продукты может привести к сокращению их производства и отсутствию на полках магазинов. Такое мнение высказал в интервью «Известиям» вице-премьер Дмитрий Патрушев. «Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может привести к обратному эффекту — вплоть до сокращения производства. А это в свою очередь повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов», — сказал Патрушев. Так, по словам вице-премьера, можно использовать более понятные механизмы. Например, более 70 регионов уже заключили соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на различные виды социально значимых продовольственных товаров.



Еще одной действенной мерой могут быть долгосрочные контракты между поставщиком и продавцом по стоимости, зафиксированной на весь срок его действия, отметил вице-премьер. Такой подход нивелирует риски сильных ценовых колебаний и для поставщиков, и для торговых сетей. «Аграрии получают возможность гарантированного оплаченного сбыта в течение длительного периода времени, а торговые точки — нужный объем товара по заранее установленной стоимости», — добавил Патрушев. Кроме того, по его словам, одной из оправданных мер для сдерживания скачков цен можно считать льготный импорт, но главное — вовремя принимать решения по его применению.



Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов говорит, что при фиксации цен создаются риски, которые могут привести к негативным последствиям для реального сектора экономики, и главным из них является дефицит продукции. «Административное сдерживание цен не позволяет компенсировать растущие затраты на сырье, логистику и энергию, что ведет к убыткам производителей и их банкротству. Искусственное сдерживание цен нарушает естественные рыночные механизмы, что может привести к еще большему росту цен в будущем», — прокомментировал Леонов «Агроинвестору». По его мнению, вместо административного регулирования необходимо развитие конкурентного рынка, где цены формируются естественным путем на основе соотношения спроса и предложения. Это позволяет стимулировать рост объемов производства, обеспечивать стабильное снабжение магазинов и поддерживать качество продукции на высоком уровне.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов также уверен, что залогом эффективного сдерживания цен являются рыночные механизмы на основе конкуренции за потребителя, которые также лежат в основе долгосрочных договоренностей ритейлеров с поставщиками. В целом, по его мнению, долгосрочные контракты — перспективный и действенный инструмент снижения ценовой волатильности на рынке, и торговые сети активно развивают такую практику совместно с поставщиками. Доля таких договоров в объеме продаж социально значимых продуктов высокая, добавляет он. Например, в 2025 году в категории картофеля она доходила в зависимости от сезона до 70%, по тушке цыпленка‑бройлера — до 87%, куриного яйца — до 86%, по луку, моркови, свекле и капусте — от 65% до 75%.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

