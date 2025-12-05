Индия — крупнейший в мире производитель и экспортер креветок М. Стулов / Ведомости

Торговля продукцией АПК между Россией и Индией за три года выросла в два раза, сообщил Минсельхоз по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Шивраджемом Сингхом Чоуханом в Нью-Дели. В прошлом году товарооборот достиг рекордного показателя, в том числе благодаря росту поставок в Индию подсолнечного масла и зернобобовых.



Россия заинтересована в увеличении объемов и диверсификации поставок, отметила Лут. Так, есть перспективы расширения экспорта растительных масел, животноводческой продукции и зернобобовых. Также Индия заинтересована в поставках яблок из России. Пока их поставки за рубеж носят пробный характер, уточнила министр.



В свою очередь, наша страна готова импортировать из Индии овощи и тропические фрукты. Также Индия остается ключевым поставщиком отдельных видов риса, прежде всего — басмати. Кроме того, Индия — крупнейший в мире производитель и экспортер креветок, и есть потенциал для развития сотрудничества в области поставок морепродуктов. Страна поставляет в Россию около 20 тыс. т креветок в год при потреблении в 100 тыс. т. Россия ведет большую работу по аккредитации индийских рыбных предприятий для импорта в Россию, сейчас право поставок есть у 65 компаний. «Объем продукции, которую возможно поставить в рамках работы этих предприятий, — 700 тыс. т», — приводит слова Лут РИА «Новости».



Также Минсельхоз видит потенциал увеличения экспорта в Индию минеральных удобрений: отечественные производители готовы наращивать объемы поставок в соответствии с потребностями индийских партнеров. «Видим перспективы в развитии сотрудничества в научно-технической сфере, установлении прямого взаимодействия между нашими научно-исследовательскими центрами, а также организации стажировок российских и индийских специалистов. Кроме того, считаем важным развитие двустороннего партнерства в области аграрного образования», — перечислила Лут.



«Одной из главных задач России и Индии, безусловно, является обеспечение собственной продовольственной безопасности, и наши страны уже добились в этом успеха, — сказала Лут на стратегической сессии «Продавай в России: новые горизонты для индийского бизнеса» в рамках Российско-Индийского Форума, организованного фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI). — Индия практически полностью обеспечивает себя основными видами продукции, Россия также достигла ключевых показателей продовольственной безопасности. И мы продолжаем развиваться в этом направлении».



Товарооборот продукции АПК между Россией и Индией в 2024 году составил $3,5 млрд — в 1,6 раза больше, чем в 2023-м. В том числе российский агроэкспорт достиг $2,6 млрд, увеличившись в два раза относительно предыдущего года. В структуре поставок преобладала масложировая продукция, которой было поставлено почти на $2,17 млрд. На втором месте — зернобобовые культуры, их поставки составили $406,9 млн. Индия в 2024 году отгрузила на российский рынок сельскохозяйственных товаров на $805,2 млн против $800,9 млн в 2023 году. Основной товарной позицией были ракообразные (15,4%). В топ-3 также вошли чай (9,4%) и непищевые экстракты, природные смолы (9,2%).



