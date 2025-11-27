Мукомолы заявили, что Россия теряет ржаное хлебопечение

В этом году посевные площади под культурой побили антирекорд Pixabay

Россия теряет ржаное хлебопечение из-за продолжающегося снижения урожаев культуры. Помочь в этой ситуации могла бы госпрограмма поддержки этого направления растениеводства. Такая позиция была высказана в ходе международной конференции «Современное хлебопечение — 2025». «Видим, что за 35 лет мы потеряли ржаное производство, сократив его в 15 раз <...> Мы теряем ржаное хлебопечение», — сказал в ходе конференции президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко (цитата по «Интерфаксу»). Согласно его презентации, урожай ржи в этом году составит 1,1 млн т против 1,2 млн т в 2024-м и 16,4 млн т в 1990-м. По словам Свириденко, производство ржи сокращается из-за низких цен на нее и невысокой урожайности. Так, в Омской области 1 кг ржи по данным на 24 ноября стоил около 10 руб.



«В этой ситуации давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья-белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим», — посетовал он. По мнению ректора Международной промышленной академии, вице-президента Российского союза пекарей Ольги Ильиной, сейчас требуется государственная программа поддержки ржаного хлебопечения, и два союза — Российский союз мукомольных и крупяных предприятий и Российский союз пекарей — могут инициировать ее разработку.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут отмечает, что хлебопеки говорят о снижении производства ржи и рисках для ржаного хлебопечения последние несколько лет. Объясняется проблема тем, что культура стала нишевой и малопривлекательной. Так, в 1990-х значительная часть ржи использовалась в фуражных целях, но в комбикормах она была заменена на кукурузу и пшеницу — они показывают более высокую урожайность и объемы производства. В результате посевные площади под рожью системно снижаются. В этом году она занимает порядка 451 тыс. га — это минимальный показатель в истории, в 2024-м — 670 тыс. га, при этом ключевой регион ее производства — Приволжский округ — сократил посевные площади с 490 тыс. га в 2024-м до 290 тыс. га в 2025-м. В то же время ожидаемая урожайность культуры в текущем году выше прошлогодней примерно на 18-25%, и это позволит произвести около 1-1,2 млн т ржи.



«Рожь — это малоэффективная культура для сельхозпроизводителей: у нее низкая урожайность, и, соответственно, высокие риски, а рынок сбыта — исключительно хлебопекарная промышленность. Но ржаной хлеб — это социально значимый продукт, цены на него повышать нельзя. Получается молот и наковальня: мукомолы не могут платить за рожь больше, а сельхозпроизводители — не хотят ее производить», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Впрочем, продолжает он, в этом году Калининградская область увеличила посевные площади под культурой с 1 тыс. га до 4 тыс. га. Видимо, допускает эксперт, местные мукомолы и хлебопеки смогли сделать ее привлекательной для аграриев за счет цены. По стране цены на рожь в 2025 году на 3-4% выше, чем в 2024-м, но издержки на ее производство выросли примерно на 15%, добавляет он.



Проблема также и в том, что меняется парадигма питания — потребление ржаного хлеба сокращается, и на замену ему приходит хлеб из пшеничной муки, отмечает Корбут. «Кроме того, отсутствует и какая-то государственная политика в отношении ржи. Я считаю, что делать специальную госпрограмму бессмысленно: деньги будут истрачены, но все в любом случае будет определяться рынком», — говорит эксперт. По его мнению, власти совместно с мукомолами и хлебопеками могут решать проблему иначе: активно популяризировать ржаные хлебопродукты как элемент здорового образа жизни.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

