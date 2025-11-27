разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Мукомолы заявили, что Россия теряет ржаное хлебопечение

Производство ржи сокращается из-за низких цен и невысокой урожайности

| Агроинвестор |

В этом году посевные площади под культурой побили антирекорд
В этом году посевные площади под культурой побили антирекорд

Россия теряет ржаное хлебопечение из-за продолжающегося снижения урожаев культуры. Помочь в этой ситуации могла бы госпрограмма поддержки этого направления растениеводства. Такая позиция была высказана в ходе международной конференции «Современное хлебопечение — 2025». «Видим, что за 35 лет мы потеряли ржаное производство, сократив его в 15 раз <...> Мы теряем ржаное хлебопечение», — сказал в ходе конференции президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко (цитата по «Интерфаксу»). Согласно его презентации, урожай ржи в этом году составит 1,1 млн т против 1,2 млн т в 2024-м и 16,4 млн т в 1990-м. По словам Свириденко, производство ржи сокращается из-за низких цен на нее и невысокой урожайности. Так, в Омской области 1 кг ржи по данным на 24 ноября стоил около 10 руб.

«В этой ситуации давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья-белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим», — посетовал он. По мнению ректора Международной промышленной академии, вице-президента Российского союза пекарей Ольги Ильиной, сейчас требуется государственная программа поддержки ржаного хлебопечения, и два союза — Российский союз мукомольных и крупяных предприятий и Российский союз пекарей — могут инициировать ее разработку.

Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут отмечает, что хлебопеки говорят о снижении производства ржи и рисках для ржаного хлебопечения последние несколько лет. Объясняется проблема тем, что культура стала нишевой и малопривлекательной. Так, в 1990-х значительная часть ржи использовалась в фуражных целях, но в комбикормах она была заменена на кукурузу и пшеницу — они показывают более высокую урожайность и объемы производства. В результате посевные площади под рожью системно снижаются. В этом году она занимает порядка 451 тыс. га — это минимальный показатель в истории, в 2024-м — 670 тыс. га, при этом ключевой регион ее производства — Приволжский округ — сократил посевные площади с 490 тыс. га в 2024-м до 290 тыс. га в 2025-м. В то же время ожидаемая урожайность культуры в текущем году выше прошлогодней примерно на 18-25%, и это позволит произвести около 1-1,2 млн т ржи.

«Рожь — это малоэффективная культура для сельхозпроизводителей: у нее низкая урожайность, и, соответственно, высокие риски, а рынок сбыта — исключительно хлебопекарная промышленность. Но ржаной хлеб — это социально значимый продукт, цены на него повышать нельзя. Получается молот и наковальня: мукомолы не могут платить за рожь больше, а сельхозпроизводители — не хотят ее производить», — прокомментировал Корбут «». Впрочем, продолжает он, в этом году Калининградская область увеличила посевные площади под культурой с 1 тыс. га до 4 тыс. га. Видимо, допускает эксперт, местные мукомолы и хлебопеки смогли сделать ее привлекательной для аграриев за счет цены. По стране цены на рожь в 2025 году на 3-4% выше, чем в 2024-м, но издержки на ее производство выросли примерно на 15%, добавляет он.

Проблема также и в том, что меняется парадигма питания — потребление ржаного хлеба сокращается, и на замену ему приходит хлеб из пшеничной муки, отмечает Корбут. «Кроме того, отсутствует и какая-то государственная политика в отношении ржи. Я считаю, что делать специальную госпрограмму бессмысленно: деньги будут истрачены, но все в любом случае будет определяться рынком», — говорит эксперт. По его мнению, власти совместно с мукомолами и хлебопеками могут решать проблему иначе: активно популяризировать ржаные хлебопродукты как элемент здорового образа жизни.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж