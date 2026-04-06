Фермеры попросили Минпромторг отменить маркировку их молочной продукции

Многие малые производители не могут работать в системе из-за нестабильного интернета ЦРПТ

Ассоциация «Народный фермер» направила в Минпромторг обращение с просьбой отменить обязательную маркировку молочной продукции, сообщают «Известия» со ссылкой на документ. «По итогам полутора лет действия обязательной маркировки в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ), все риски, о которых мы предупреждали, реализовались. Проблемы, не получившие системного решения, стали причиной массового закрытия малых предприятий — переработчиков молока», — говорится в письме (цитата по «Известиям»). Особенно остро эта проблема стоит на приграничных и отдаленных территориях из-за нестабильного интернета.



Еще одна причина — кратный рост издержек и административной нагрузки. Так, внедрение маркировки требует дополнительного персонала, оборудования, а также регулярных расходов на криптографическую защиту, взносы в международные системы идентификации. Совокупно это привело к удорожанию производства на 30-50%, а в отдельных случаях снизило рентабельность на 100%. Как пояснили «Известиям» в ассоциации, в среднем затраты на маркировку могут достигать 1 млн руб. при выручке в размере от 2,5 млн руб. до 3 млн руб. В результате ряд хозяйств был вынужден полностью прекратить переработку, перейти на реализацию сырья или сократить ассортимент и поголовье в три-пять раз, а до 70% малых форм либо переходят в «серую» зону, либо закрываются. При этом, несмотря на действие маркировки, доля фальсификата молочной продукции по итогам 2025 года достигла 17,68% (официальные данные Россельхознадзора).



Обязательная маркировка молочной продукции для КФХ и сельскохозяйственных производственных кооперативов была введена с 1 сентября 2024 года. В то же время в некоторых отраслях, которые проходили маркировку, были сделаны исключения для так называемых ремесленников. Например, ее сегодня нет при немассовом производстве обуви или одежды. «Там было сразу очевидно, что вводить систему идентификации будет сложно, — пояснил «Известиям» зампред совета ассоциации Бабкен Испирян. — Мы также просили сделать исключение для фермеров, которые производят небольшие объемы продукции, но являются для своих территорий источниками налогов, рабочих мест». По его словам, при введении маркировки сельхозпроизводителям обещали, что процесс пройдет без затруднений, однако на практике этого не случилось.



Утверждение о том, что маркировка якобы приводит к сложностям фермерских хозяйств, не подтверждается ни данными системы, ни официальной статистикой, говорят в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки). Так, маркировка молочной продукции внедрялась поэтапно с 2021 года, и для фермерских хозяйств и кооперативов государство неоднократно переносило сроки, чтобы дать отрасли время на адаптацию. В результате обязательные требования для фермеров вступили в силу только с 1 сентября 2024 года. При этом фермер, который продает продукцию напрямую покупателю без упаковки продукции в потребительскую упаковку — например, на ярмарке или в собственной лавке на развес — не обязан маркировать каждую единицу товара.



Также в пресс-службе ЦРПТ обращают внимание на то, что нужно разделять реальные экономические факторы и попытку свести все к маркировке. «Эксперты на рынке отмечают, что на финансовую устойчивость небольших хозяйств сегодня влияют прежде всего кредитная нагрузка, стоимость лизинга, удобрений, упаковки, логистики, дефицит кадров и рост фонда оплаты труда», — сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе ЦРПТ, добавив, что маркировка — это всего 50 копеек на продукцию, и такой тариф установлен правительством. При этом для небольших хозяйств есть комплекс мер поддержки (компенсации 50% стоимости оборудования, бесплатные программные решения и др.), а для территорий с нестабильной связью предусмотрены специальные послабления. Например, производители из таких местностей могут передавать сведения в систему в течение 30 календарных дней. Кроме того, существуют офлайн-сценарии работы. «Поэтому тезис “нет интернета — значит, нельзя работать и товар пропадает” не соответствует тому, как система реально устроена. Если у конкретного хозяйства есть точечные технические сложности, это предмет адресной настройки», — отмечают в ЦРПТ.



Маркировка также не заменяет лабораторный контроль состава, но она делает рынок прозрачнее, а оборот продукции — прослеживаемым. Она позволяет понять, кто ввел товар в оборот, по каким документам, из какого сырья и в каком объеме. Это сокращает пространство для фальсификации и серых схем. В молочной продукции уже есть измеримый результат: за счет интеграции с ФГИС «ВетИС» Россельхознадзора уровень несоответствий между объемом сырья и объемом готовой продукции снизился с 30% в январе 2022 года до 0,002% в ноябре 2025 года. А разрешительный режим на кассах не дал продать сотни миллионов единиц небезопасной молочной продукции. Продажи просроченной молочной продукции сократились в 199 раз, приводят данные в ЦРПТ.



При этом данные Росреестра показывают, что число КФХ в целом остается стабильным. А в 2024 году их количество увеличилось — с 256,9 тыс. до 284,2 тыс. Данные системы «Честный знак» также не показывают снижения активности КФХ. При оценке на основе данных за сентябрь-декабрь (маркировка началась в сентябре), годовой объем ввода в оборот молочной продукции КФХ и СПК в 2024 году можно оценить примерно в 67 тыс. т. В 2025 году этот показатель составил 72,9 тыс. т — то есть рост на 8,8% год к году. В штуках — 9,25% год к году. По этим показателям нельзя сказать о сокращении активности фермерских хозяйств, резюмируют в ЦРПТ.



