«Дамате» увеличила выручку на 15% в 2025 году

«Дамате» — крупнейший в Европе производитель индейки

Выручка «Дамате» в 2025 году составила 82,8 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2024-м. Скорректированный показатель EBITDA составил 12 млрд руб. Двузначные темпы роста удалось сохранить за счет увеличения производства продукции из индейки и утки, а также высокомаржинальной продукции глубокой переработки индейки. Снижение рентабельности в 2025 году обусловлено ростом производственной себестоимости, увеличением затрат на транспорт, логистику и оплату труда, повышением налоговой нагрузки. Существенное влияние на финансовый результат оказал рост расходов, обусловленный высоким уровнем ключевой ставки и изменением условий субсидирования текущих инвестиционных кредитов, сообщила компания.



Также в прошлом году группа провела глубокую реструктуризацию бизнеса: была скорректирована стратегия развития на ближайшие пять лет, изменена система корпоративного управления и сделан переход на дивизиональную структуру. Управляющая компания взяла на себя функцию единоличного исполнительного органа на всех основных производственных предприятиях группы. Учитывая непростую ситуацию на рынке труда и рост затрат на персонал, была пересмотрена система мотивации производственного персонала и обновлены подходы к его привлечению. Также полностью завершена интеграция активов в Ростовской области.



По словам первого заместителя гендиректора «Дамате» Станислава Варича, эти процессы потребовали от компании дополнительных вложений, но уже в начале 2026 года компания ощутила позитивный эффект от произошедших изменений: результаты по показателю EBITDA в первом квартале 2026-го стал максимальные за всю историю «Дамате». Так, за этот период выручка согласно неаудированным данным по РСБУ, составила 22,6 млрд руб., EBITDA — 5 млрд руб., что на 25% больше аналогичного периода 2025-го. «Несмотря на довольно непростой 2025 год, мы не только выполнили все запланированные обязательства, но и сумели перестроиться, проведя глубокую трансформацию бизнеса. Мы рассчитываем, что это позволит нам быть менее зависимыми от высокой волатильности рыночных факторов, снижения уровня государственной поддержки, негативного изменения других внешних условий. Мы ожидаем, что позитивная динамика финансовых показателей сохранится и усилится в дальнейшем», — сказал Варич.



«Дамате» производит мясо индейки, утки и баранину, развивает проекты в молочном животноводстве. Продукция компании реализуется под торговыми марками «Индилайт», «Озёрка», BazarCo, «Карачаевская черная», Salima, «Только!». Предприятия группы расположены в Пензенской, Тюменской, Ростовской областях, в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесской республике и Санкт-Петербурге.



По итогам 2025 года «Дамате» нарастила производство индейки на 11%, до 268 тыс. т в убойном весе. Компания в восьмой раз подтвердила статус крупнейшего производителя индейки в России, остается производителем №1 в Европе и входит в пятерку ведущих в мире. Также в прошлом году группа запустила птицеводческий блок из 32 птичников в Пензенской области. Его выход на плановые мощности позволит компании увеличить производство индейки на 11,3 тыс. т в год. Также летом 2025 года «Дамате» и правительство Пензенской области подписали дорожную карту, предусматривающую дополнительное строительство в регионе пяти птицеводческих блоков подращивания и откорма индейки. Это позволит увеличить мощность производства индейки до 300 тыс. т в убойном весе в год.



В Ростовской области компания продолжала выводить комплекс по производству индейки на плановые мощности, наращивая объемы производства и расширяя ассортимент — началось производство 10 новых видов продукции в маринадах. «”Дамате” продолжает увеличивать производство продукции глубокой переработки индейки. В прошлом году было произведено более 31 тыс. т продукции, что на 21% больше, чем годом ранее. Положительную динамику показали все ассортиментные позиции: колбасы, ветчины, сыровяленые деликатесы и полуфабрикаты “Индилайт”», — сообщает компания. Кроме того, в прошлом году «Дамате» увеличила производство утки на 11%, до 20 тыс. т в убойном весе.



