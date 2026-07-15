Минсельхоз утвердил новый порядок льготного кредитования

На льготное кредитование с учетом субсидирования выданных ранее кредитов в этом году в бюджете заложено 150 млрд рублей М. Стулов / Ведомости

Минсельхоз утвердил обновленную редакцию решения, регламентирующего порядок льготного кредитования АПК. Документ предусматривает изменение ставок по ранее выданным льготным кредитам, новые условия субсидирования для выдаваемых кредитов, а также дополнительные меры поддержки для отдельных категорий заемщиков. Изменения вступили в силу с 8 июля, обратило внимание «Милкньюс».



Согласно документу, размер субсидий по выданным с 2017 года и новым льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам для большинства направлений составит 50% ключевой ставки ЦБ. Предельная ставка для заемщиков установлена на уровне 50% ключевой ставки плюс 2 процентных пункта. Для малых хозяйств по кредитам, заявки на которые были поданы до 4 мая 2026 года, сохраняются более льготные условия — не более 30% ключевой ставки плюс 2 п.п., новые кредиты будут выдаваться на общих условиях.



Вместе с тем, предусмотрен ряд исключений. Так, сохраняются особые условия для предприятий, пострадавших в результате боевых действий в Белгородской, Брянской и Курской областях. Для новых кредитов таких заемщиков субсидия составит 90% ключевой ставки, а максимальная ставка по кредиту не превысит 3% годовых. Также отдельный порядок продолжит действовать для инвестпроектов по строительству и модернизации производств по выпуску кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов и заквасок.



Кроме того, расширяются возможности заемщиков по изменению графиков погашения льготных инвестиционных кредитов. Срок начала выплаты основного долга увеличен с двух до трех лет, а для отдельных проектов — до четырех лет, также предусмотрена возможность перехода на ежегодное погашение задолженности. Хозяйства, потерявшие сельхозживотных при ликвидации очагов особо опасных заболеваний и не получившие страховое возмещение, смогут продлить срок льготного инвестиционного кредита на срок до года.



Также увеличен срок, в течение которого Минсельхоз может накапливать задолженность перед банками по выплате субсидий, — до 30 декабря года, следующего за текущим финансовым годом. При этом банки смогут повысить ставку для заемщика только после наступления этой даты, а не за весь период неполучения субсидии, как предполагалось в первой версии документа.



О том, что Минсельхоз планирует скорректировать условия льготного кредитования, «Агроинвестор» писал в мае. «В связи с отсутствием дополнительных источников финансирования и дефицитом средств федерального бюджета, необходимых на реализацию механизма льготного кредитования, Минсельхоз России вынужден либо переводить льготные кредитные договоры (соглашения) на коммерческую ставку, либо снизить размер субсидирования по льготным кредитам до 50% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации», — поясняло тогда агроведомство. Также уточнялось, что эта мера необходима для нивелирования нагрузки на федеральный бюджет.



В июне первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в интервью «Интерфаксу» говорила, что на льготное кредитование с учетом субсидирования выданных ранее кредитов в этом году в бюджете заложено 150 млрд руб. «Мы понимаем, что этих денег пока недостаточно, поэтому, как и в прошлые годы, рассчитываем на выделение дополнительных средств», — отмечала она. В прошлом году на льготное кредитование в целом было направлено 250 млрд руб. В том числе на субсидирование новых льготных кредитов в этом году предусмотрено 33,7 млрд руб. В том числе на короткие — 26,5 млрд руб., на инвестиционные — 7,2 млрд руб. В прошлом году на новые кредиты было направлено 26,2 млрд руб.: 24 млрд руб. — на короткие и 2,2 млрд руб. — на инвестиционные.



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