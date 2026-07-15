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Минсельхоз утвердил новый порядок льготного кредитования

Размер субсидий по выданным с 2017 года и новым льготным кредитам для большинства направлений составит 50% ключевой ставки ЦБ

| Агроинвестор |

На льготное кредитование с учетом субсидирования выданных ранее кредитов в этом году в бюджете заложено 150 млрд рублей
На льготное кредитование с учетом субсидирования выданных ранее кредитов в этом году в бюджете заложено 150 млрд рублей

утвердил обновленную редакцию решения, регламентирующего порядок льготного кредитования АПК. Документ предусматривает изменение ставок по ранее выданным льготным кредитам, новые условия субсидирования для выдаваемых кредитов, а также дополнительные меры поддержки для отдельных категорий заемщиков. Изменения вступили в силу с 8 июля, обратило внимание «Милкньюс».

Согласно документу, размер субсидий по выданным с 2017 года и новым льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам для большинства направлений составит 50% ключевой ставки ЦБ. Предельная ставка для заемщиков установлена на уровне 50% ключевой ставки плюс 2 процентных пункта. Для малых хозяйств по кредитам, заявки на которые были поданы до 4 мая 2026 года, сохраняются более льготные условия — не более 30% ключевой ставки плюс 2 п.п., новые кредиты будут выдаваться на общих условиях.

Вместе с тем, предусмотрен ряд исключений. Так, сохраняются особые условия для предприятий, пострадавших в результате боевых действий в Белгородской, Брянской и Курской областях. Для новых кредитов таких заемщиков субсидия составит 90% ключевой ставки, а максимальная ставка по кредиту не превысит 3% годовых. Также отдельный порядок продолжит действовать для инвестпроектов по строительству и модернизации производств по выпуску кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов и заквасок.

Кроме того, расширяются возможности заемщиков по изменению графиков погашения льготных инвестиционных кредитов. Срок начала выплаты основного долга увеличен с двух до трех лет, а для отдельных проектов — до четырех лет, также предусмотрена возможность перехода на ежегодное погашение задолженности. Хозяйства, потерявшие сельхозживотных при ликвидации очагов особо опасных заболеваний и не получившие страховое возмещение, смогут продлить срок льготного инвестиционного кредита на срок до года.

Также увеличен срок, в течение которого может накапливать задолженность перед банками по выплате субсидий, — до 30 декабря года, следующего за текущим финансовым годом. При этом банки смогут повысить ставку для заемщика только после наступления этой даты, а не за весь период неполучения субсидии, как предполагалось в первой версии документа.

О том, что планирует скорректировать условия льготного кредитования, «» писал в мае. «В связи с отсутствием дополнительных источников финансирования и дефицитом средств федерального бюджета, необходимых на реализацию механизма льготного кредитования, России вынужден либо переводить льготные кредитные договоры (соглашения) на коммерческую ставку, либо снизить размер субсидирования по льготным кредитам до 50% ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации», — поясняло тогда агроведомство. Также уточнялось, что эта мера необходима для нивелирования нагрузки на федеральный бюджет.

В июне первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в интервью «Интерфаксу» говорила, что на льготное кредитование с учетом субсидирования выданных ранее кредитов в этом году в бюджете заложено 150 млрд руб. «Мы понимаем, что этих денег пока недостаточно, поэтому, как и в прошлые годы, рассчитываем на выделение дополнительных средств», — отмечала она. В прошлом году на льготное кредитование в целом было направлено 250 млрд руб. В том числе на субсидирование новых льготных кредитов в этом году предусмотрено 33,7 млрд руб. В том числе на короткие — 26,5 млрд руб., на инвестиционные — 7,2 млрд руб. В прошлом году на новые кредиты было направлено 26,2 млрд руб.: 24 млрд руб. — на короткие и 2,2 млрд руб. — на инвестиционные.

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