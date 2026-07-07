У производителей мяса бройлера снизилась рентабельность

В январе — мае выпуск птицы на убой в сельхозорганизациях сократился на 2,1% год к году Pixabay

По итогам первого полугодия средняя рентабельность производителей мяса птицы снизилась до 6-7% с 8-9% годом ранее и 10-12% в 2024 году. Это минимальный показатель за последние несколько лет, пишут «Известия» со ссылкой на президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева. По его словам, производители мяса птицы традиционно уделяли большое внимание повышению эффективности, однако в последние полтора года оптимизация стала фактически условием выживания бизнеса. Давление на отрасль усилили стагнация оптовых цен, удорожание кредитов и рост затрат на оплату труда.



Одной из причин ухудшения финансовых показателей опрошенные «Известиями» эксперты называют увеличение ввоза куриного филе из Китая. Оно поступает даже сверх квоты на импорт и в основном используется в мясопереработке, прежде всего при производстве полуфабрикатов для сетей общественного питания, знает Давлеев. Также в последнее время Китай стал активно поставлять на близлежащие рынки куриные окорочка по конкурентным ценам, добавил он. Невостребованное филе отечественного производства поступает в розницу, что лишает птицеводов наиболее маржинальных позиций в переработке.



О проблеме импорта дешевого куриного филе из Китая ранее говорил и гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, поскольку поставки также негативно сказываются на отрасли свиноводства. Импортная замороженная курица вытесняет из рецептур мясопереработчиков более дорогую свинину, спрос на которую и так снижается из-за сокращения доходов населения, писал «Агроинвестор». Ввоз куриного филе нужно снизить, уверены в союзе.



По данным Росстата, в январе — мае выпуск птицы на убой в сельхозорганизациях уменьшился на 2,1% год к году, до 2,76 млн т в живом весе, в том числе в мае падение ускорилось до 4%. На фоне сокращения рентабельности и роста издержек отрасль замедлила темпы прироста производства, сосредоточившись на повышении эффективности действующих предприятий, отметил Давлеев. Этот процесс начался в конце прошлого — начале этого года, и к середине июня было отмечено небольшое снижение поголовья и рост отпускных цен производителей, добавил он.



Российские птицеводческие предприятия продолжают стабильно работать, обеспечивая необходимые для внутреннего рынка объемы производства и стабильные цены на продукцию, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минсельхоза. Так, по данным Росстата на 1 июля, отпускные цены на мясо кур с начала года увеличились на 0,4%, потребительские — на 0,9%. За год курица у производителей подорожала на 3,3%, что существенно ниже инфляции. «Вместе с тем в последние годы одним из ключевых вызовов для птицеводства является рост себестоимости, связанный с увеличением затрат на составляющие производства, удорожанием кредитных ресурсов и другими факторами, — отметили в агроведомстве. — При этом предприятия продолжают работать над повышением эффективности и снижением издержек. В стране сформированы значительные производственные мощности, а рынок является конкурентным».



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