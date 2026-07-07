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У производителей мяса бройлера снизилась рентабельность

Среди причин — увеличение импорта филе из Китая

| Агроинвестор |

В январе — мае выпуск птицы на убой в сельхозорганизациях сократился на 2,1% год к году
В январе — мае выпуск птицы на убой в сельхозорганизациях сократился на 2,1% год к году

По итогам первого полугодия средняя рентабельность производителей мяса птицы снизилась до 6-7% с 8-9% годом ранее и 10-12% в 2024 году. Это минимальный показатель за последние несколько лет, пишут «Известия» со ссылкой на президента Альберта Давлеева. По его словам, производители мяса птицы традиционно уделяли большое внимание повышению эффективности, однако в последние полтора года оптимизация стала фактически условием выживания бизнеса. Давление на отрасль усилили стагнация оптовых цен, удорожание кредитов и рост затрат на оплату труда.

Одной из причин ухудшения финансовых показателей опрошенные «Известиями» эксперты называют увеличение ввоза куриного филе из Китая. Оно поступает даже сверх квоты на импорт и в основном используется в мясопереработке, прежде всего при производстве полуфабрикатов для сетей общественного питания, знает Давлеев. Также в последнее время Китай стал активно поставлять на близлежащие рынки куриные окорочка по конкурентным ценам, добавил он. Невостребованное филе отечественного производства поступает в розницу, что лишает птицеводов наиболее маржинальных позиций в переработке.

О проблеме импорта дешевого куриного филе из Китая ранее говорил и гендиректор Юрий Ковалев, поскольку поставки также негативно сказываются на отрасли свиноводства. Импортная замороженная курица вытесняет из рецептур мясопереработчиков более дорогую свинину, спрос на которую и так снижается из-за сокращения доходов населения, писал «». Ввоз куриного филе нужно снизить, уверены в союзе.

По данным , в январе — мае выпуск птицы на убой в сельхозорганизациях уменьшился на 2,1% год к году, до 2,76 млн т в живом весе, в том числе в мае падение ускорилось до 4%. На фоне сокращения рентабельности и роста издержек отрасль замедлила темпы прироста производства, сосредоточившись на повышении эффективности действующих предприятий, отметил Давлеев. Этот процесс начался в конце прошлого — начале этого года, и к середине июня было отмечено небольшое снижение поголовья и рост отпускных цен производителей, добавил он.

Российские птицеводческие предприятия продолжают стабильно работать, обеспечивая необходимые для внутреннего рынка объемы производства и стабильные цены на продукцию, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минсельхоза. Так, по данным на 1 июля, отпускные цены на мясо кур с начала года увеличились на 0,4%, потребительские — на 0,9%. За год курица у производителей подорожала на 3,3%, что существенно ниже инфляции. «Вместе с тем в последние годы одним из ключевых вызовов для птицеводства является рост себестоимости, связанный с увеличением затрат на составляющие производства, удорожанием кредитных ресурсов и другими факторами, — отметили в агроведомстве. — При этом предприятия продолжают работать над повышением эффективности и снижением издержек. В стране сформированы значительные производственные мощности, а рынок является конкурентным».

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