Птицефабрикам нужно модернизировать мощности

Околонулевая рентабельность не способствует планам дальнейших инвестиций в отрасль Pixabay

Чтобы получить высокий зоосанитарный статус для свободной перевозки и реализации продукции в соседних регионах, птицеводческим предприятиям необходимо вкладывать средства в модернизацию мощностей. Несмотря на планируемый трехлетний переходный период, заниматься этим нужно уже сейчас. Об этом сказал глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на XV Международной научно-практической конференции и выставке «Ветеринария в АПК», пишет «Ветеринария и жизнь».



«Мы вынужденно находимся в стадии, когда околонулевая рентабельность не способствует планам дальнейших инвестиций в отрасль и увеличения производственных мощностей, — отметил он. — В то же время в этом году будет принят документ, требующий на добровольной основе определить обязательный уровень зоосанитарного статуса, аналог компартментализации в свиноводстве».



С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в закон «О ветеринарии», которые предусматривают определение ветеринарных правил зоосанитарного статуса с уровнями зоосанитарной защиты объектов применительно к каждому виду сельхозживотных. С 1 сентября 2028 года начнут действовать ветеринарные правила определения зоосанитарного статуса объектов птицеводства, утвержденные приказом Минсельхоза в конце прошлого года. Документ распространяется на сооружения, помещения, некапитальные строения, земельные участки и объекты капитального строительства, где выращивают, содержат и забивают сельскохозяйственную птицу, а также производят, перерабатывают и хранят продукцию птицеводства. Правила устанавливают два уровня зоосанитарной защиты: низкий и высокий.



Как данная мера повлияет на экспортный потенциал отрасли, станет понятно в дальнейшем, добавил Лахтюхов. При этом он отметил, что конкуренция на мировом рынке птицеводческой продукции стремительно растет, что ставит перед российскими производителями новые вызовы. И если раньше ключевыми конкурентами в экспорте птицеводческой продукции для нас были Бразилия и США, то теперь становится Китай.



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