Торговые сети просят поставщиков яиц снизить цены

Речь идет о снижении цен на 22-25% от текущих цен Pixabay

Торговые сети X5 и «Лента» предложили поставщикам куриных яиц снизить цены в рамках долгосрочных контрактов на 35 руб. для категории С2, 45 руб. — для С1 и 50 руб. — для СО. Ритейлеры объясняют свою позицию падением общерыночных цен. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо торговых сетей. Представители трех птицефабрик подтвердили изданию получение обращения. Один из них уточнил, что речь идет о снижении цен на 22-25% от текущих. Эта коррекция, по его словам, станет уже пятой с начала года. Представитель «Ленты» сообщил изданию, что обращение связано с ростом предложения яиц и сокращением спроса на них летом. При этом некоторые поставщики уже снизили цены на 25-45%.



Предложения с изменением цены из-за рыночной динамики — обычная практика для всех продуктов питания, говорит председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Договоры на их поставку обычно содержат условия о пересмотре стоимости продукции в таких условиях. Собеседник издания на птицеводческом рынке объясняет, что в рамках долгосрочных контрактов с ритейлерами фабрики продают 30% яиц. Еще 50% они реализуют на торгах. Эти яйца, по его словам, в рознице представлены без бренда или под собственными торговыми марками сетей. Лишь 15% предложения производители реализуют под своими наименованиями.



По данным Росстата, на 15 июня средняя стоимость десятка яиц составляла 75 руб., потеряв год к году 23,6%. За два года снижение составило 33,4%.

В долгосрочной перспективе давление на рынок оказывает постоянный рост производства. В январе-мае этого года российские сельхозорганизации выпустили 17 млрд яиц, что на 3% больше, чем в за аналогичный период прошлого года. При этом в 2025-м выпуск и так прибавил 4,3%. Но возможности для сбыта яиц в России ограничены: их потребление практически не растет, а глубокая переработка развита недостаточно. Экспорт как значимый канал сбыта также не рассматривается. При этом летом внутренний спрос на яйца снижается, но в этом году, по словам собеседника издания, ситуация хуже обычного. Так, летом 2025-го яйца продавались по 55-58 руб. и цена не опускалась ниже себестоимости. Сейчас сети предлагают продавать яйца в среднем на 50% дешевле цены выпуска. Эксперт говорит, что выпуск С1 стоит в среднем 55-57 руб. за десяток. К этому добавляется еще 7-10 руб. за упаковку и 3-4 руб. за транспортировку до распределительного центра.



Сети, со своей стороны, удерживают минимальную наценку на яйца, продавая их в отдельные периоды существенно ниже закупочных цен, говорит Богданов. Такая ситуация на рынке в 2026 году, согласно Eggpack.ru, наблюдалась с середины января по начало апреля. Тогда производители повышали отпускные цены в свете повышенного спроса из-за Масленицы и Пасхи. Хотя именно в рамках долгосрочных контрактов, по словам источника издания на птицеводческом рынке, птицефабрики стоимость продукции, обычно не увеличивают. Сами они в то же время часто вынуждены идти навстречу сетям из-за ограниченного срока хранения яиц. Для снижения рисков, связанных с продажей яиц ниже себестоимости, птицеводы ранее начали обсуждать с властями установление на их продукцию минимальных и максимальных цен. Инициатива однозначной поддержки регуляторов пока не получила.



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