«Агросила» увеличивает производство инкубационных яиц

В приоритете компании — обеспечение собственных потребностей в инкубационном яйце Pixabay

«Тукаевский Племрепродуктор», входящий в структуру предприятия «Челны‑Бройлер» (холдинг «Агросила») по итогам 2025 года выпустил более 70 млн инкубационных яиц при плановой мощности 68 млн штук в год. Предприятие достигло показателя 170 инкубационных яиц на начальную несушку — это выше норматива кросса (165 штук), отмечает компания. В рамках стратегии развития на 2026-2028 годы поставлены цели повысить этот показатель до 175 инкубационных яиц на несушку и увеличить выход делового молодняка с текущих 94% до 95,5%.



Увеличение объемов идет за счет интенсификации и оптимизации производства на существующих мощностях, без строительства новых площадок, уточняет пресс-служба «Агросилы». Это достигается благодаря комплексному подходу: организации кормления, контролю микроклимата, управлению жизненным циклом стада и внедрению инновационных технологий, которые позволяют максимально раскрыть генетический потенциал кросса как на племенных стадах, так и на промышленном поголовье бройлеров.



Сейчас холдинг закупает племенную птицу — родительские формы суточных цыплят кросса Росс-308 — у стороннего поставщика. В ноябре прошлого года компания также начала работать с отечественным кроссом Смена‑9. Первые яйца от родительского стада ожидаются в мае этого года. Промежуточные результаты показывают хорошую сохранность поголовья, высокую жизнеспособность птицы, устойчивость к стрессам и хорошие показатели роста и развития. Окончательную оценку эффективности планируют дать в конце июля, после формирования промышленных стад бройлеров и анализа первых производственных показателей.



В приоритете компании — обеспечение собственных потребностей в инкубационном яйце для достижения сырьевой независимости. Вместе с тем, увеличиваются и объемы реализации сторонним предприятиям: в 2025 году было поставлено более 3,9 млн инкубационных яиц, за первый квартал 2026-го — более 2,3 млн штук.



По данным Минсельхоза, доля импорта куриных инкубационных яиц с 2021 года снизилась на 7%, до 11%. Как ранее писал «Агроинвестор», ведомство предложило продлить господдержку репродукторов первого и второго порядка в птицеводстве до 2030 года. Эта мера нужна для ускоренного снижения зависимости внутреннего рынка от поставок импортной продукции, а также стимулирования производства отечественного инкубационного яйца.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

