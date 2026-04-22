Минсельхоз предложил продлить поддержку племрепродуктов в птицеводстве

В прошлом году производство инкубационного яйца индейки составило 37,2 млн штук

Минсельхоз предложил продлить господдержку репродукторов первого и второго порядка в птицеводстве до 2030 года. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ подготовлен «в инициативном порядке, в том числе в целях ускоренного снижения зависимости внутреннего рынка от поставок импортной продукции, а также стимулирования производства отечественного инкубационного яйца», говорится в пояснительной записке.



Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию птицеводческих репродукторов позволило сконцентрировать в России поголовье родительских форм для обеспечения бесперебойной работы птицефабрик по производству инкубационного яйца финального гибрида, что подтверждается положительной динамикой производства мяса птицы, отмечает агроведомство. За 2022-2025 годы были поддержаны и реализованы 11 проектов на 980 тыс. птицемест (два — яичного направления, восемь — мясного, один — по индейке), что обеспечило производство в сумме свыше 1,3 млрд инкубационных яиц в год.



Доля импорта куриных инкубационных яиц снизилась до 11% (на 7% к уровню 2021 года), тогда как в индейководстве, несмотря на создание отечественных племенных репродукторов второго порядка, зависимость от ввоза исходных племенных форм составляет 100%. В 2025 году импорт инкубационного яйца индейки сократился на 20%, до 15 млн штук, при этом относительно 2023-го — на 40%, что связано с вспышками гриппа птиц в странах-поставщиках. «Российским индейководам удалось частично компенсировать дефицит за счет собственного производства инкубационного яйца (37 млн штук), повысив самообеспеченность до 71%, однако для реализации полного потенциала роста отрасли индейководства этого недостаточно», — отмечается в пояснительной записке.



По данным Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), в прошлом году производство инкубационного яйца индейки составило 37,2 млн штук, в этом году оно может увеличиться до 41 млн штук при потребности в 54,2 млн штук. К 2030 году производство может достигнуть 74,1 млн штук при потребности на уровне 76,1 млн штук. При условии своевременного запуска новых репродукторов, к 2030 году Россия может полностью закрыть потребность в инкубационном яйце за счет собственного производства, отмечал в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» исполнительный директор НАПИ Анатолий Вельматов. Пока же увеличение спроса на инкубационное яйцо превышает существующие отечественные производственные мощности, и это одна из актуальных проблем отрасли.



Также проект постановления предусматривается возможность оказания господдержки в 2026 году по ранее отобранным инвестиционным проектам и заявкам на маркировочное оборудование, но не профинансированным в связи с нехваткой бюджетных средств. При этом предлагается установить норму, согласно которой в этом году предоставление субсидий будет осуществляться на основании решения правительства по прошедшим отбор инвестиционным проектам и заявкам на возмещение части затрат на маркировочное оборудование. Поскольку из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств отбор проектов в прошлом году не проводился, проектом постановления предлагается при его проведении в 2026 году увеличить срок предоставления субсидии в отношении отобранных проектов, реализация которых начата не ранее чем за четыре года до года проведения отбора. Полномочия по установлению перечня приоритетных направлений для оказания господдержки проект документа закрепляет за Минсельхозом.



