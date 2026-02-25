разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Группа «Черкизово» выпустила свыше 1,5 млн тонн мяса

Чистая выручка стала максимальной в истории компании

| Агроинвестор |

Основными драйверами роста выручки стали ценовая политика и улучшение структуры ассортимента
Основными драйверами роста выручки стали ценовая политика и улучшение структуры ассортимента

Группа «» в прошлом году впервые в своей истории произвела более 1,5 млн т мяса в живом весе: свыше 1,1 млн т бройлера, 336 тыс. т свинины и 82 тыс. т индейки. По мясу бройлера компания стала первой, обогнав прежнего лидера, . «Мы нарастили объемы производства более чем на 4% благодаря успешной интеграции недавно приобретенного актива в Тюменской области, своевременному расширению мощностей в Алтайском крае и завершению реконструкции бройлерных площадок в Челябинской области», — говорится в сообщении компании.

Чистая выручка «» увеличилась на 11,4%, до рекордных для группы 288,7 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 27,7% и достигла 87,4 млрд руб. Рентабельность скорректированной валовой прибыли составила 26,5%. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 21,8%, до 56,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 4,4% год к году, до 19,5 млрд руб.

«Основными драйверами роста выручки стали ценовая политика и улучшение структуры ассортимента, — комментирует «». — На фоне уверенного лидерства на рынке брендированной продукции из курицы отпускные цены компании выросли в среднем на 6,9% за счет увеличения доли флагманского бренда "Петелинка", а также дальнейшего роста продаж в каналах Фудсервис и Экспорт». В сегменте Фудсервис в 2025 году продажи увеличились на 19% в денежном и на 17% — в натуральном выражении, экспортные — на 11% и 20% соответственно. Ценовая конъюнктура в первом полугодии прошлого года была довольно сложной: из-за очень низких цен на курицу компания не смогла получить достаточную прибыль в этом периоде, отмечается в ее сообщении. Однако улучшение рыночной ситуации во втором полугодии позволило вернуться к прибыльности.

В 2025 году инвестиционную активность компании по-прежнему сдерживала высокая стоимость заемного финансирования. В результате капитальные затраты «» сократились и были направлены преимущественно на проекты с высокой окупаемостью и имеющие стратегическое значение. «Несмотря на значительный рост процентных расходов, увеличившихся на 73% год к году, высокие операционные результаты, сокращение инвестиций и эффективное управление оборотным капиталом позволили компании существенно улучшить показатель скорректированного свободного денежного потока», — подчеркивает группа. Скорректированный свободный денежный поток был положительным и составил 7,6 млрд руб. Годом ранее он был отрицательным — около минус 4,7 млрд руб.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №01, январь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2026
Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК

«Агроинвестор»

Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК
Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке

«Агроинвестор»

Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке